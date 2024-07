Bahagyang tumaas ang unemployment rate sa 4.1% nitong Mayo mula sa 4% nu’ng Abril, sabi ni Philippine Statistics

Authority Undersecretary Dennis Mapa kahapon.

Dumami man ang nagkatrabaho sa 48.87 milyon mula sa 48.36 milyon nu’ng Abril, nadagdagan pa rin ang mga nawalan ng trabaho.

Ayon kay Mapa, 2.11 milyon ang hindi makahanap ng trabaho, mas madami kaysa nu’ng Abril nang 2.04 milyon ang hindi makahanap ng trabaho.

Mula Abril hanggang Mayo, sa accommodation and food service activities pinakamaraming nawalan ng trabaho na umabot sa 322,000.

Sumunod naman ang fishing and agriculture kung saan 241,000 trabaho ang nawala.

Sa 48.87 milyong may trabaho, 30.81 milyon ang wage and salary workers na regular ang sahod. Nasa 13.65 milyon naman ang self-employed na walang mga empleyado at 838,000 ay employer sa sariling farm o negosyo at 3.57 milyon ang unpaid family worker. (Eileen Mencias)