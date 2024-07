Umarangkada na ang unang “Takbo para sa West Philippine Sea ” na inorganisa ng Philippine Coast Guard na dinaluhan ng libu libong participants kung saan kabilang si Senador Francis Tolentino ang sumuporta at kabilang sa mga tumakbo sa nasabing hakbang para mas mapalakas ang kamalayan ng mamamayan ukol sa ating pag aari sa West Philippine Sea.

Sinabi ni Tolentino sa nasabing hakbang o Takbo para sa West Philippine Sea ay ipinapakita ang pagkakaisa bilang tugon sa mga nangyayari sa ating karagatan.

Aniya sa ganitong hakbang maraming kabataan ay maitataas ang level of awareness sa isyu sa WPS.

Kaugnay nito sinabi naman ni Philippine Coast Guard Commodore Jay Tarriela na ito pa lamang ang first leg ng Takbo para sa WPS at kanilang palaganapin ang awareness lalo ang ginagawang effort ng national government sa pagtindig sa laban natin ng West Philippine Sea.

Ayon kay Tarriela magkakaroon muli ng ikalawang leg sa susunod na buwan sa Cebu at sa Cagayan de Oro naman ss buwan ng September.

Aniya nagpahayag narin ang ilang lokal na pamahalaan ng kanilang intensyon na magkaroon ng Takbo para sa West Philippine Sea sa kanilang mga respective cities.

Ikinatuwa ni Tarriela ang positibong senyales na ito na suporta mula sa mga lokal na pamahalaan upang ipakita ang pagkakaisa sa ating paninindigan sa WPS.

Dagdag pa ni Tarriela dahil sa sobrang dami ng sumali sa Takbo para sa WPS hindi lamang morale ng Philippine Coast Guard ang napataas dito kundi ang hanay ng Armed Forces of the Philippines, tulad ng Philippine Navy, Philippine Air Force, at Philippine Army. (Betchai Julian)