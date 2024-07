Simbahan sa Cebu naglagablab

NATUPOK ang isang simbahan ng grupong Born Again Christian Christian group sa Bantayan Island, Cebu noong Linggo nang gabi.

Ayon sa report ng Bantaya police, pasado alas-sais nang gabi nang magliyab ang gusali ng Members Church of God International na matatagpuan sa Barangay Ticad.

Agad nagresponde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection (BFP) Bantayan at itinaas sa first alarm ang sunog dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy.

Umabot ng halos 30 minuto bago naapula ang apoy.

Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente dahil walang tao sa loob ng simbahan nang mangyari ang insidente.

Patuloy pa ang imbestigasyon ng mga awtoridad sa insidente. (Ronilo Dagos)