Piolo waging best actor: Julia Montes nanginig, nanlamig sa best actress award

Panalong-panalo si Julia Montes sa katatapos lang 7th EDDYS o Entertainment Editors’ Choice ng Society of Philippine Entertainment Editors (SPEEd).

Nanlamig ang mga kamay ni Julia noong tanggapin ang award bilang best actress para sa pelikulang ‘Five Breakups And A Romance’, na kung saan ay naka-tie niya si Charlie Dizon, para naman sa ‘Third World Romance’.

Sabi nga ni Julia, parang hindi na siya sanay na dumalo sa mga malalaking event, tulad ng awards night. Pero, aminado siya na dahil sa bagong karangalan na natanggap niya, nabuhay ang kagustuhan niya na gumawa nang gumawa ng mga pelikula, teleserye.

At siyempre, pinasalamatan niya si Coco Martin, na sabi nga niya ay parte ng tagumpay niya.

“Lagi siyang supportive sa akin. Lahat ng narating ko ngayon, mula sa ‘Walang Hanggan’, at noong nag-i-extra pa lang kami, kami na rin ang magkasama. Parte rin talaga siya ng journey ko!” sabi ni Julia.

Anyway, si Piolo Pascual naman ang tinanghal na best actor para sa pelikulang ‘Mallari’.

At ang pelikulang ‘About Us But Not About Us’ naman ang best film, na mula sa The IdeaFirst Company, Octoberian Films, Quantum Films, habang wagi rin ng best director si Jun Robles Lana, para pa rin sa nasabing pelikula.

Ang best supporting actress award ay naiuwi naman ni Gladys Reyes para sa ‘Apag’. At ang bongga lang na ang best supporting actor ay iginawad kay Enchong Dee para sa ‘GomBurZa’.

Ginanap ang Gabi ng Parangal para sa ika-7 edisyon ng The EDDYS sa Ceremonial Hall ng Marriott Grand Ballroom, Newport World Resorts sa Pasay City, mula sa direksyon ng award-winning actor at filmmaker na si Eric Quizon.

Mapapanood ang kabuuan ng awards night sa delayed telecast nito sa ALLTV sa July 14, 10:00pm.

Nagsilbing host naman ang itinanghal na best actress sa 6th EDDYS na si Janine Gutierrez (para sa pelikulang ‘Bakit Di Mo Sabihin?’). Kasama ni Janine sa paghu-host ang Kapuso Millennial It Girl na si Gabbi Garcia at movie at TV actor Jake Ejercito.

Nagkaroon ng espesyal na pagtatanghal sa 7th EDDYS ang award-winning singer na si Jed Madela, Ultimate Singer-Songwriter Ogie Alcasid, drag queens Rampa Reynas, at ang mga promising young artists na sina Elisha Ponti at Andrea Gutierrez.

Nagsilbing Red Carpet host naman ang veteran radio-online personality na si Mr. Fu.

Naging isa sa mga highlight ng event ang pagbibigay-pugay sa bagong batch ng EDDYS Icons na itinuturing na mga haligi ng movie industry na kinabibilangan nina Nova Villa, Leo Martinez, Lito Lapid, Eva Darren, Gina Alajar.

Isang posthumous award din ang ipinagkaloob sa yumaong comic strip creator, movie producer at direktor na si Carlo J. Caparas.

Iginawad naman ng SPEEd ang The EDDYS Box Office Heroes kina Dingdong Dantes, Marian Rivera, Alden Richards, Julia Montes, Kathryn Bernardo, at Piolo Pascual na malaki ang ambag sa muling pagbangon ng Philippine movie industry.

Ang Brightlight Productions ang line producer ng awards night at sa pakikipagtulungan ng Newport World Resorts at ALLTV. Kasama pa rin ng SPEEd sa pagtatanghal ng The 7th EDDYS ang Globe Telecom at iFern/Kim’s Diary bilang major sponsor.

Katuwang din ng grupo ngayong taon si DILG Secretary Benhur Abalos, Mayor Albee Benitez, Beautéderm ni Rhea-Anicoche Tan, Unilab, Frontrow, Kat Corpus Atelier, Sen. Chiz Escudero, Sen. Bong Revilla, Camille Villar, Sen. Nancy Binay, former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, Congressman Arjo Atayde, Emelette Gorospe, Rowena Gutierrez, Kamiseta, Casa Juan, at Echo Jham Entertainment Production. Nagsilbi namang official auditor ang Juancho Robles, Chan Robles & Company (CPAs).

Ang SPEEd ay binubuo ng mga current at former entertainment editors ng mga leading newspaper at online site sa Pilipinas, sa pangunguna ng presidente nitong si Salve Asis.

Narito ang iba pang mga nagwagi sa 7th The EDDYS:

BEST SCREENPLAY: Jun Robles Lana (‘About Us But Not About Us’).

BEST CINEMATOGRAPHY: Juan Lorenzo ‘Pao’ Orendain (‘Mallari’).

BEST PRODUCTION DESIGN: Mariel Hizon (‘Mallari’).

BEST EDITING: Lawrence S. Ang (‘About Us But Not About Us’).

BEST MUSICAL SCORE: Von de Guzman (‘Mallari’).

BEST SOUND: Immanuel Verona, Nerrika Salim (‘Mallari’).

BEST VISUAL EFFECTS: Ryan Grimarez, Macky Rayanon, Tawong-Lipod Creative Studio (‘Shake, Rattle & Roll Extreme’).

BEST ORIGINAL THEME SONG: ‘Sa Duyan ng Bayan’ (‘GomBurZa’) Performed by Noel Cabangon, Ebe Dancel and Gloc-9 Music and lyrics by Krina Cayabyab and Gloc-9.

Bongga!