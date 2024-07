ITINALAGA ni Pope Francis si Bishop Ryan Jimenez bilang bagong arsobispo ng Hagåtña sa Guam noong Sabado.

Si Jimenez, na kasalukuyang nakatalaga sa Diocese of Chalan Kanoa sa Northern Mariana Islands, ay iluluklok bilang arsobispo sa Dulce Nombre de Maria Cathedral-Basilica sa Hagåtña sa Agosto 15.

Ipinanganak sa Dumaguete City noong 1971 si Jimenez. Lumaki siya sa kalapit na isla ng lalawigan ng Siquijor.

Si Jimenez ay kasalukuyang presidente ng Conferentia Episcopalis Pacifici at ang bise presidente ng Federation of Catholic Bishops Conferences of Oceania. (Carl Santiago)