ISANG Pinay na yaya ang inulan ng magarbong regalo ng kanyang boss na British social media personality at entrepreneur bilang pasasalamat sa kasipagan at dedikasyon nito.

Siya ang Pinay nanny na si Sally na tumanggap ng mga Apple device mula sa kanyang amo na si Iman Gadzhi, isang British social media personality at entrepreneur.

Sa isang TikTok post ni Gadzhi, pinaliwanag niya kung bakit deserve ng kanyang masipag at dedicated na Filipina nanny ang kanyang magarbong regalo—isang AirPod Max, iPad Pro at isang iPhone 14 Pro Max.

“We got our nanny, who is Sally and she’s really amazing. She lives in our house and just makes sure we basically don’t fall apart. So I got her AirPod Max, iPad Pro, so she can just watch our YouTube videos in her free time,” ani Gadzhi.

Dagdag pa niya, hindi raw nanonood si Sally sa TV sa bahay dahil nag-iingat ito na hindi makaistorbo.

Ngayon na may iPad Pro na ang kanilang masipag na nanny, makakapanood na siya ng kanyang mga paboritong palabas sa oras ng pahinga.

Mayroon naman aniyang Samsung phone si Sally pero naisipan niya ring palitan na ito ng isang brand new na iPhone 14 Pro Max na may kasama pang case, kuwento pa ni Gadzhi sa kanyang video.

Laking gulat naman ni Sally nang iabot ito sa kanya ng kanyang amo kinabukasan habang nag hahanda ng almusal.

“Oh my God, Are you sure? I can’t believe this,” ani Sally.

“Thank you for everything. We really appreciate you,” sagot naman ng sikat na influencer.