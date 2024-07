Pinagtibay na ng Pilipinas at Japan ang kasunduan na magpapalakas sa ugnayan at puwersa ng kanilang militar matapos mapirmahan sa Malacañang nitong Lunes ang Reciprocal Access Agreement (RAA).

Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang paglagda sa kasunduan sa pagitan nina Defense Secretary Gilbert Teodoro at Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko. Kasama ring sumaksi si Japanese Defense Minister Kihara Minoru na kasamang dumating sa bansa ni Yoko.

Ang RAA ay kasunduang mas lalong magpapatibay at magpapalakas sa training o pagsasanay sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at Japanese Self-Defense Forces at magtatatag ng mga panuntunan sa pangangasiwa ng armas at bala sa panahon ng joint exercises.

Nakapaloob din sa kasunduan ang usapin sa hurisdiksiyon sa mga nakagawa ng criminal acts at mga aksidente.

Kailangan pang ratipikahan ng Senado ng Pilipinas at National Diet ng Japan ang tratado upang magkaroon ito ng bisa.

“Anything that strengthens and increases our military’s capability is a deterrence to a possible conflagration,’’ ayon kay Senate President Francis “Chiz” Escudero bilang pagsuporta sa tratado.

Tiniyak naman ni Senadora. Imee Marcos na masusi nilang bubusisiin sa Senate Committee on Foreign Relations ang RAA.

“As the Chairperson of the Senate Committee on National Defense and Security, I will see to it that the ratification of the RAA will be among the priority agenda of the Senate when we open the 3rd Regular Session later this month,” komento naman ni Senador Jinggoy Estrada. (Aileen Taliping)