Pinakilig sa mga flower: Julia Montes sinorpresa ni Coco Martin

Mukhang very strong nga ang relasyon nina Kapamilya Primetime King na si Coco Martin at partner nitong si Julia Montes!

Paano ba naman kasi, kahit matagal na nga silang magkarelasyon ay hindi pa rin nakakalimutan ni Coco na pakiligin si Julia.

Sa isang Facebook post ng ay ibinahagi ni Julia ang isang video na kuha ng kanyang kasama kung saan pumapasok siya sa kuwarto habang nakaabang ang isang malaking basket of flowers galing kay Coco. Ang bongga!

Hindi nga napansin ni Julia noong una ang mga bulaklak dahil nakapatong sa may gilid pero napatili naman siya nang malingunan ito! May pa-letter pa nga si Coco!

Pinasalamatan naman ni Julia ang partner sa kanyang caption, “Grabe naman sa surprise! Grabe sa kilig. Thank you for this Real Coco Martin Thank you!!!”

Pinusuan naman ng netizens ang post na ito ni Julia at may ilan pa ngang nagsabing napakalaking “sana all” nito.

Importante nga sa relasyon na kahit matagal na kayo ay hindi niyo pa rin nakakalimutan ang mga sweet gestures para sa isa’t isa. Kaya kudos kay Coco, no!

Naka-4.3 million views nga agad ang video na iyon in less than 24 hours.

Kabog! (Carl Balasa)