MAY alok na P10 mil­yong pabuya ang Department of the Interior and Local Government (DILG) para sa sinumang makapagbibigay ng impormas­yon upang matunton at madakip ang lider ng Kingdom of Jesus Christ (KOJC) na si Pastor Apollo Quiboloy.

Nilinaw naman agad ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. na hindi galing sa kagawaran o kanyang bulsa ang nasabing reward money.

Aniya, pinag-ambagan ito ng kanyang mga kaibigan na may kakayahan na tumulong pero tumanggi namang maisapubliko at makilala pa sila.

Sa press briefing kahapon sa Camp Crame, sinabi ng kalihim na bukod sa nakapatong sa ulo ni Quiboloy na reward money, nakahan­da rin ang kanyang mga kaibigan na magbigay ng tig-P1 milyon para naman sa ikadarakip ng lima pang kapwa akusado ni Quiboloy sa kinakaharap nitong mga kaso.

Kinasuhan ang grupo ni Quiboloy ng child abuse and exploitation at qualified trafficking.

Matatandaang nauna nang sinalakay ng pulisya ang mga ari-arian ni Quiboloy sa Davao at iba pang lugar sa Mindanao pero bigo ang mga awtoridad na matagpuan ito at maaresto. (Edwin Balasa)