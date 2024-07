Nesthy Petecio hinay lang sa injury sa mata

NAPILING makipag-upakan sa ensayo nina 2020+1 Tokyo Olympics silver medalist Nesthy Petecio at first time Olympian Aira Villegas sa mga kapwa Pinoy boxers sa pasilidad ng Metz, France upang ipagpatuloy ang kanilang preparasyon para sa 2024 Paris Olympics na gaganapin simula ngayong buwan.

Napiling manatili sa state-of-the-art facility ng dalawang Pinay boxer matapos magtungo sa Olympiastützpunkt Rheinland-Pfalz/Saarland sa Saarbrücken, Germany ang tatlong Paris-bound na sina Tokyo runner-up Carlo Paalam, Olympic bronze medalist Eumir Felix Marcial at women’s middleweight Hergie Bacyadan simula Hulyo 4-20.

Inihayag ni national women’s head coach Reynaldo Galido sa Abante Sports na kinailangan nilang magdesisyong ipanatili ang lady pugs sa Metz Sports facility upang maiiwas na patuloy na masilip at mapag-aralan ang kabuuang laro, gayundin ang maipahinga ang kani-kanilang mga dinadalang injuries.

“Nag-start na ang girls na mag-sparring kasi kadarating lang ng mga ka-sparmate nila, iyung sa Germany nauna na ang mga lalaki pumunta doon, iyung dalawang babae baka dito na kami sa Metz, France,” pahayag ni Galido na kasama si coach Michelle Martinez na gumagabay para sa women’s squad.

Nakatadang kaharapin nina Petecio at Villegas sa ensayo ang mga grassroots boxer na sina Jumelardo Ugayre, John Wayne Vicera at nakababatang kapatid ni Nesthy na si Norlan Petecio bilang mga sparring partners na magiging basehan umano ng mga matatangkad na kalaban sa Summer Olympic Games, kung saan tututok kay Nesthy ang kapatid nito at si Ugayre, habang si Vicera ay mas tutok kay Villegas.

“Ayaw na naming ma-expose masyado sa mga kalaban namin doon at gusto nila na fresh sila pagdating ng Olympics, kasi nga may mga injury pa sina Nesthy at Aira kaya alalay lang muna, wala naman kasing bababe tayo na ka-Level nilang dalawa,” eksplika ni Galido, na tinukoy ang injury sa mata ni Nesthy at balikat ni Villegas, na hindi gaanong binibigatan ang mga suntok sa sparring.

Nagawang makapasok sa quadrennial meet nina Petecio sa women’s under-57kgs nang makalista ng top two sa first Olympic Qualifying sa Busto Arsizio, Italy, gayundin si Villegas na nakapasok sa semifinals ng women’s 50kgs division.

Nakakuha naman ng ticket sa Paris Games ang pro-boxer na si Marcial sa men’s 80kgs matapos na umabante sa finals ng19th Asian Games sa Hangzhou, China, habang umentra si Paalam na nakapasok sa top 3 ng men’s featherweight nang talunin si Jose de los Santos ng Dominican Republic.

Si Bacyadan ay swak sa Olympics nang dominahin si Maryelis Yriza ng Venezuela sa katatapos lang na Second Olympic Qualifying Tournament sa Bangkok, Thailand. (Gerard Arce)