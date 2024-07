Mga faney ni Andrea umalma: Kyle Echarri inalalayan si Kathryn Bernardo palabas ng bar

Pinagkaguluhan ng mga tao at halos hindi makalabas si Kathryn Bernardo sa Filling Station Bar Cafe sa Poblacion, Makati City noong Lunes ng hatinggabi.

Viral sa X ang video kung saan makikitang lumalabas ng 24-hour resto-bar si Kathryn kasama ang big boss ng ABS-CBN na si Carlo Katigbak, Alora Sasam, at si Kyle Echarri.

Kuwento ng ilang kakilala, galing si Kath sa maghapong endorsement shoot at humabol lang daw ito sa nasabing bar, dumaan lang sandali para makipagsaya kasama ang mga boss niya at ilang Kapamilya stars.

Spotted din sa nasabing bar sina Piolo Pascual, Shaina Magdayao, Cory Vidanes, Cherry Pie Picache, at Vice Ganda. Doon pala pumunta si Papa P, na nagmamadaling umalis sa The 7th EDDYS Awards Night in Marriott Grand Ballroom.

Tanging si Piolo nga lang ang wala sa group picture ng mga nanalo. Umeskapo agad ito matapos matanggap ang kanyang Best Actor award.

Komento tuloy ng ibang netizens, baka ito raw ang victory blowout ni Piolo.

Pero ang mas pinag-usapan sa nasabing get-together ay ang pag-alalay ni Kyle kay Kathryn nung lumabas ito sa bar para umuwi.

Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin matigil-tigil ang pasaringan sa online world ng fans nina Kath at Andrea Brillantes dahil sa isyung hiwalayan ng KathNiel last year.

May ilang KyleDrea fans na tila hindi nagustuhan ang nasabing gesture ni Kyle sa ex-girlfriend ni Daniel Padilla. Hindi nila bet ang pagiging close ng lalaking nili-link kay Blythe kay Kathryn.

Super selos ang mga faney, kahit parang inalalayan lang naman ni Kyle ang aktres kasama ang ilang kaibigan at boss nila.

Kaloka!