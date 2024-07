Ikinabahala ng isang lady solon ang pamimili umano ng mga Chinese national ng mga ari-arian sa Iloilo City sa gitna ng mga ulat na posibleng napasok na ng mga sleeper agent ang bansa.

Sumulat si House Deputy Majority Leader at Iloilo Rep. Julienne Baronda kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla upang ipa-validate ang katuhan ng mga Chinese national na namimili ng mga bahay at lupa sa mga mamahaling subdibisyon sa Iloilo City.

Sa isang pahinang sulat na may petsang Hulyo 2, sinabi ni Baronda na ang mga Chinese na lumipat sa Puerto Real de Iloilo, Monterosa Subdivision, at Ledesco Subdivision sa La Paz, ay limitado sa pagsasalita ng Ingles.

“Though these foreigners have not caused trouble in the community and have been nice to their neighbors, what bothers the Ilonggo residents is that they are said to be from mainland China and could barely speak English. There are households were no one or only one of five speaks English,” sabi ni Baronda sa sulat. (Billy Begas)