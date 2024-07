Mga barat dapat maawa sa breeder

MARAMING naghahanap ng quality na manok na panlaban o pangmateryales dahil gusto nilang magkaroon ng magandang panabong na breed nila.

Pero ang masakit, ayaw naman gumastos!

Kapag may nakita na kursunada ay todo babaratin iyung may-ari ng manok, tapos kapag hindi pinagbigyan maraming masasabi pag-alis.

Para doon sa mga ganoon klaseng tao, tumawad na lang kayo at kung hindi ibinigay ang tawad ninyo ay umalis na lang at maghanap ng ibang farm na mapagpipilian.

Tiyak ko naman na alam ninyo kung magkano ang presyuhan ng mga manok, kapag galing sa kilalang breeder sigurado quality ang presyo.

Pero tiyak naman na maganda ang makukuha ninyo kasi naniniwala ako na maraming honest na commercial breeder.

Kapag sa mga backyard breeder kayo kumuha, hindi man kasing mahal ng mga presyo sa malalaking farm ay sigurado na maganda pa rin ang presyo ng mga manok nila kasi bumibili rin ang mga iuan ng materyales.

Simplehan lang naman iyan mga kasabong, kapag alam ninyo na dehado sa presyo huwag bumili, pero kung alam ninyo naman na tama lang ang presyo ay go na kasi gusto mo iyung manok at tiyak na maligaya ka.

Ang maipapayo ko lang, kung nagsisimula pa lang kayo mag-breed, gastusan ninyo na para hindi sayang ang panahon at pera, piliin ninyo iyung paborito ninyong bloodlines.



Good luck sa mga lalaban ng derby ngayong araw ng Martes, sana suwertehin kayo, ang kaibigan natin na si Ka Rex Cayanong, may laban ngayon sa 6-Stag Derby Early Bird sa Pasay Cockpit Arena, puntahan ninyo dahil mga quality mamalo ang mga manok niya.



Congratulations naman sa mga nag-champion sa 2-Hits Ulutan sa Tagudin Cockpit Arena sa Tagudin, Ilocos Sur nitong Linggo, naka-34 fights din, medyo mahirap ang mga manok ngayon dahil mga naglulugon na kaya suportahan na lang natin kahit pa isa-isang entry lang, kapag pinagsama iyan ay maraming manok din at makakagawa ng maraming sultada.



Binabati ko ang mga ka-alyansa ng ElechTra GameFarm sa Sevilla, Sta. Cruz, Ilocos Sur, SevDong GF, Lucky GF, Baryo Nalasin GF, Snake Tiger GF at Jayson Black GF at kalapit barangay na Arubayan GF, JPA GF, JFG GF at Nazareth game farm.