Manila-UST, Pangasinan pinagulong karibal sa PSL

DUMAAN muna sa butas ng karayom ang Manila-UST bago pinadapa ang Ormoc-OCCCI, 65-55, sa PSL National Finals sa Victoria Sports Club sa Quezon City.

Sinamantala ng Manila born 2008 team ang kanilang bentahe sa laki, lakas ng tao at eksperiyensiya bago gapiin ang magigiting at mas batang manlalaro ng Ormoc.

Agrabyado man sa tangkad, hindi naman masusukat ang laki ng puso sa laban ng mga taga-Ormoc, anim sa mga manlalaro nila ay nasa edad 14 pa lang pero dahil sa kagustuhang makakakuha ng eksperiyensiya, isinalang nila ang mga batang Ormoc sa laban matapos tumapos ng runner-up sa nakaraang Visayas Regional Finals.

Pero ginamit ng Manila ang kanilang bentahe sa tangkad kung saan nakaposte ng double-double na laro sina Gab Castro, Tayshaun Guerrero at Zaccary Valenzona.

Nagtala si Castro ng 19 na rebounds at may nagawang 11 puntos, si Guerrero naman ay tumapos ng 13 puntos at 12 rebounds para sa Manila.

Sumandal naman ang Pangasinan sa pinagsanib na puwersa nina Jann Domingo at Jheremy Godoy para giyahan ang kanilang koponan sa dominanteng panalo kontra Misamis Oriental, 69-43.

Sina Domingo at Godoy ay nagtipon ng pinagsamang 50 puntos para sa Pangasinan, champion ng born 2006 squad sa Luzon Regional Finals. (Abante Sports)