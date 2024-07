Madame Ruby dehadong astig

NAKASILAT ang kabayong si Madame Ruby matapos manalo sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Nakipagsabayan sa pangatlong puwesto si Madame Ruby kay Official Seal paglabas ng aparato habang bakbakan sa unahan ang matutulin na sina Star Of The Show at liyamadong Lady Louise.

Pagsapit sa kalagitnaan ng karera ay naungusan na ni Lady Louise si Star Of The Show habang kumukuha na rin ng tersero puwesto si Madame Ruby.

Subalit sa far turn ay nakalapit na ang dehadong si Madame Ruby kay Lady Louise, pagdating ng huling kurbada ay naagaw na ng winning horse ang bandera.

Hindi basta bumigay sa laban si Lady Louise, muli itong nagbadya sa huling 100 metro ng karera pero nanatili ang tikas ni Madame Ruby, nanalo ito ng may isang kabayo ang lamang.

Sinakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee Patty Ramos Dilema si Madame Ruby, inirehistro nito ang tiyempong 1:29 minuto sa 1,400-meter race.

Nasungkit ng winning horse owner na si Christian Velasco ang P22,000 added prize sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Pangalawang tumawid sa meta si Lady Louise, pangatlo si Official Seal habang pang-apat si Star Of The Show. (Elech Dawa)