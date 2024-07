Long-term program sa Alas aprub kay Jia De Guzman

NAGKAKAISA sina Alas Pilipinas women’s volleyball squad coach Jorge Souza de Brito at team captain Julia Melissa Morado De Guzman na napaka-importante ang pangmatagalang paghahanda at pagpapatuloy ng programa hindi lamang sa mga estratehiya na mahahalagang pundasyon para sa tagumpay sa mundo ng internasyonal na volleyball.

Ang pilosopiyang ito ay marubdob na itinaguyod ni De Guzman, ang batikang playmaker na kilala sa mahusay nitong pagsasagawa ng taktika at pag-iisip ng atake sa loob ng court.

Dalawang taon na ang nakalilipas sa 2022 AVC Cup for Women kung saan ang Pilipinas ay kinatawan ng Creamline Cool Smashers, binigyang-diin ni De Guzman ang kahalagahan ng patuloy na pagpalakas sa loob ng pambansang programa kung nais nitong magtagumpay muli sa internasyonal na kompetisyon.

Sa pagmumuni-muni sa kanilang paglalakbay at isang kapuri-puri na pagtatapos sa ika-anim na puwesto, iniugnay niya ang kanilang pagkakaisa at pagganap sa chemistry na pinalaki sa pamamagitan ng mga pakikipag-ugnayan sa antas ng club.

“Mas angat talaga dito is long-term preparation, long-term system, iyun talaga ang magpapa-aangat sa Philippine volleyball,” paliwanag ng 8-time PVL Best Setter, na kabilang sa Japan V.League para koponang Denso.

Sa ngayon, si De Guzman ay may mahalagang papel bilang kapitana ng Alas Pilipinas, kung saan siya ay patuloy na nagsusulong para sa patuloy na paglago sa loob ng setup ng pambansang koponan.

“We’re going up against teams na tumanda sa loob ng national team. Tayo naman, iyun rin ang goal natin, na tumanda kaming magkasama sa loob ng national team,” sabi ng 29-anyos na Alas Women team captain.

Ang pagtuon sa mahabang pagsasama ay mahalaga at naglalayong hindi lamang para sa agarang tagumpay ngunit para sa pagpapatuloy ng pag-ikot ng pambansang koponan at paglakas sa paglipas ng panahon.

Ang kamakailang paglahok ng koponan sa AVC at FIVB Challenger Cup ay nagmamarka ng isang milestone sa kanilang paglalakbay.

Sa hinaharap, tinitingnan ng Alas Pilipinas ang mga paparating na hamon sa SEA V-League at sa prestihiyosong SEA Games, na naglalayong pagsama-samahin ang kanilang listahan ng mga bagong talento habang pinapanatili ang mga pangunahing manlalaro.

Si De Guzman ay nananatiling matatag sa kanyang paniniwala na ang pagiging pare-pareho at pasensiya ay susi sa pagbuo ng isang mabigat na pambansang koponan.

“You can’t expect that sa isang talo, sa isang adversity, palit agad. You keep the same people, add some new people to reinforce the team. That’s how you make a team strong,” sabi nito. (Lito Oredo)