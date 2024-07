Kyle Echarri, Jeremiah Lisbo binirong nag-‘honeymoon’ sa Bohol

Patok ngayon ang Instagram post ni Kyle Echarri ng kanilang ‘sponti’ or spontaneous adventure nila ni Jeremiah Lisbo sa Panglao sa province ng Bohol.

Ang dalawa ay gumaganap na frat brothers na sina Kelvin (Jeremiah) at Moises o Moi (Kyle) sa hit Kapamilya teleserye na ‘Pamilya Sagrado’.

Ini-enjoy nga ni Kyle ang kanyang free time habang hindi pa nga nag-uumpisa ang bagong taping cycle ng kanilang serye.

Sey niya sa caption sa kanyang post, “The spontaneous adventure of Kelvin and Moi.”

Nakakatawa naman ang mga komento ng mga co-star nila sa teleserye.

Komento ni River Joseph sa sponti adventure ng dalawa, “Honeymoon,” habang “Ang sweet” naman ang pabirong nasabi ni Dustine Mayores.

Umabot na sa halos 140,000 ang bilang ng netizens na pumuso sa nasabing post ni Kyle sa Instagram.

Ang dami ngang nagmamahal at sumusubaybay kay Kyle dahil maliban sa pagiging singer at guwapo ay mas hinuhusayan niya pa ang kanyang acting sa serye at wala kang naririnig na naging problema or pasaway siya sa work.

Bonggels! (Byx Almacen)