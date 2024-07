Jasper Tanhueco, Ana Cruzate magkukuwento sa PSA Forum

IHAHAYAG ng Philippine Athletics Track And Field Association (Patafa) ang kanilang assessment sa mga tsansa sa darating na Paris Olympics habang ang isa sa opisyal nito ay haharap sa sesyon ngayong Martes sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum sa conference hall ng Rizal Memorial Sports Complex.

Tatalakayin ni Patafa secretary-general Jasper Tanhueco sa public sports program ang kampanya ng three-man athletics team sa Olympiad na binubuo nina world no. 2 pole vaulter EJ Obiena at mga hurdler na sina Lauren Hoffman at John Cabang Tolentino.

Ang session na handog ng San Miguel Corporation, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, Smart/PLDT, MILO, at ArenaPlus, ang nangungunang sports entertainment sa Pilipinas, ay nakatakda sa alas-10:30 ng umaga.

Tatalakayin din sa unang bahagi ng lingguhang sports forum ang isasagawang Battle of the South fun run.

Ang ambassador ng karera na si Ana Theresa Cruzate at ang marketing manager ng On Shoes na si Zeil Dela Cruz ay pag-uusapan ang tungkol sa running event.

Mapapanood sa livestream ang forum sa pamamagitan ng PSA Facebook page fb.com/PhilippineSportswritersAssociation at naaantala ding ipinalalabas sa Radyo Pilipinas 2 at ibinahagi sa opisyal nitong Facebook page na Radyo Pilipinas 2 Sports. (Lito Oredo)