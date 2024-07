Janine Gutierrez natisod, napaupo sa hagdan

Successful at star-studded ang The 7th EDDYS Entertainment Editors Choice Awards Night ng Society of Philippine Entertainment Editors (SPEEd) nitong Linggo ng gabi sa Ceremonial Hall ng Marriott Grand Ballroom.

Mahuhusay rin at ang gagandang tingnan on stage at maging sa screen ang tatlong hosts ng event na sina Janine Gutierrez, Jake Ejercito, at Gabbi Garcia. In fairness, may rapport ang tatlo.

6:00 pm pa lang ay nagdatingan na ang mga nominee, honorees, presenters, at iba pang guests ng SPEEd sa napakasosyal na venue ng awards night.

Maayos na nakarampa ang halos lahat ng celebrities sa red carpet para i-flex ang kanilang naggagandahang modern Filipiniana inspired outfit, except kay Piolo Pascual na dumating sa kalagitnaan na ng programa and just in time para tanggapin ang una niyang award bilang isa sa mga Box Office Heroes honorees para sa pelikulang ‘Mallari’.

Nakatutuwa na halos lahat ng celebrities ay naka-modern Filipiniana dress at barong.

Enjoy na enjoy naman ang mga veteran stars sa VIP treatment na binigay sa kanila ng SPEEd, production team, at maging ng mga kapwa nila artista.

Tuwang-tuwa ang mga Movie Icons honorees na sina Eva Darren, Leo Martinez, Nova Villa, at Gina Alajar dahil naglapitan mismo sa kinauupuan nila sina Piolo, Marian Rivera, Dingdong Dantes, Enchong Dee, Julia Montes, Elijah Canlas, at maging ang tatlong hosts ay panay pagbibigay ng pugay sa mga beteranong artista.

Ramdam sa mga acceptance speech nila ang kanilang kaligayahan sa respetong ibinigay sa kanila ng mga entertainment editors, na kahit natanggap na nga nila ang kanilang trophies ay nag-stay pa rin sila sa venue para panoorin ang mga sumunod na segments.

Katabi ko naman si Julia Montes at kitang-kita ko ang pagluha niya habang binabasa at pinapakita pa lang sa LED screen ang Best Actress nominees. Super clap din siya nang binanggit ang name ni Kathryn Bernardo na kasama niyang nominated sa nasabing category.

Nang tinawag na ang name niya bilang Best Actress winner, kung saan naka-tie niya si Charlie Dizon, ay mas lalong umiyak si Julia.

Medyo natagalan pa itong makaakyat sa stage dahil pinunasan pa niya ng mga mata niya na basang-basa dahil sa kakaiyak.

Ito ang kaisa-isang nominasyon ni Julia para sa pelikulang ‘Five Breakups and A Romance’, hindi kasi siya nominated sa Famas, Urian, Star Awards, at Luna Awards kaya siguro sobrang emotional siya nang tanghaling pinakamahusay na aktres ng The EDDYS.

Tanging ang mga entertainment editors lang daw ang nakapansin sa husay niya sa pelikulang pinagtambalan nila ni Alden Richards.

And speaking of Alden, tanging sila lang ni Kathryn ang missing in action para tanggapin ang kanilang special awards bilang Box Office Heroes. Parehong may work ang KathDen.

Sayang, dami pa namang fans nila ang abangers sa ayudang photos at videos nila together nitong Linggo. Wala ring pinadalang representative ang kampo ni Alden para tanggapin ang natatanging award.

Proud namang tinanggap ng Powerful Couple na sina Marian and Dingdong, pati nina Piolo, at Julia, ang kani-kanilang trophy.

Samantala, paakyat na sa gilid ng stage sina Janine at Jake para ipakilala ang presenter ng mga Icons nang bigla matisod ito at napaupo sa hagdan, pero agad din itong tumayo at tinawanan lang ang kanyang pagkadapa.

Agad ding inalalayan ni Jake ang co-host paakyat sa stage pero hindi nakaligtas ang pangyayaring iyon kina Enchong, Elijah, at Cedric Juan na tinawag si Janine sa stage at sabay-sabay nagtaas ng kamay na naka-heart shape. Natuwa naman ang aktres sa pinakitang gesture ng mga kaibigan.

Sa kabuuan, maganda ang program, smooth at walang technical difficulties kaya mabilis ang facing ng awarding ceremony.

Congrats sa SPEEd at sa lahat ng winners and honorees ng The 7th EDDYS! (Ogie Rodriguez)