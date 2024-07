Huwag padaig sa mga hamon ng buhay

Ang mga katagang iyan ang ipinahatid ng inyong Kuya Pulong na mensahe sa mga nagsipagtapos sa kanilang pag-aaral sa kolehiyo ngayong taon.

Ipinahatid ko ang mensaheng ito sa pamamagitan ng aking anak na si Rodrigo “Rigo” Duterte II, sa mga graduate ng Philippine College of Technology Inc. (PCT) sa Davao City.

Sa nakaraang 31st Commencement Exercises ng PCT noong June 21, pinaalalahanan ko ang mga graduate ng iba’t ibang kurso sa kolehiyo na dapat silang maging handa sa anumang balakid at pagsubok na kanilang masasagupa sa pagtahak ng matatag at magandang kinabukasan.

Parte ‘yan ng buhay at dapat na hindi magpadaig at sumuko sa anumang hamon na dumating.

Sa pamamagitan ni Rigo, pinayuhan ng inyong Kuya Pulong ang mga graduate na huwag matakot sa mga darating na pagsubok. “Setbacks are part of life,” sabi ko sa kanila. “The way you deal with these events is what matters most. Remember that success comes from effort and development, not from being gifted.” Pagsisikap at pagpapabuti sa sarili ang mahalaga para magtagumpay.

Tulad nga ng sinabi ni Confucius, “Our greatest glory is not in never failing, but in getting up every time we do.” Sa madaling salita, hindi dapat na ikatakot, ikahiya o maging sanhi ng pag-ayaw ang pagkabigo. Ang mahalaga ay ang muling pagbangon tuwing ito ay mangyayari sa iyo.

Sa mga nagsipagtapos sa PCT, ipinaaabot muli ng inyong Kuya Pulong ang masayang pagbati ng congratulations.

Sasamantalahin ko na rin ang pagkakataong ito na batiin ang isa ko pang anak na si Sabina sa kanyang pagtatapos sa senior high school kamakailan sa Brent International School Manila. Congratulations sa iyo, anak. Lagi kaming nandito sa iyong tabi para suportahan ka sa iyong mga pangarap sa buhay.

Sa lahat ng mga graduate, sana ay makapagsimula kayong humubog ng magandang bukas na puno ng sigasig, tiyaga, dedikasyon, lakas ng loob at kasipagan.

Kapag taglay ninyo ang ganitong mga katangian, walang imposible.

Ang inyong Kuya Pulong naman ay patuloy na magsisikap din para maaksyunan ng Kongreso ang ating mga pro-education bills.

Sa mga graduate na may angking talino pero hirap sa buhay, naghain ang inyong Kuya Pulong ng House Bill (HB) 4927 para maging libre ang pagkuha nila ng professional o licensure examinations.

Ang inyong Kuya Pulong ay isa rin sa may-akda ng HB 7370 na ang layunin ay makalikha ng isang tripartite council para harapin ang mga problema sa unemployment, underemployment, at ang ‘di pagkakatugma ng skills ng mga graduate at ang kailangan na mga trabaho sa labor market.

Sa HB 7400 na naipasa na rin ng Kamara, ang layunin ay magkaroon ng programa para sa enterprise-based education at pagpapalakas pa ng technical-vocational training program.

Ang mga bill na ito ay naipasa na ng Kamara de Representantes at hinihintay ang aksyon ng Senado.

May bill din ang inyong Kuya Pulong na isinusulong ang libreng pag-aaral ng abogasya at gayundin ang mga kursong pang-agrikultura sa mga state universities and colleges (SUCs).

Ilan lamang yan sa pro-education bills na isinusulong ng inyong Kuya Pulong sa Kongreso. Pagsusumikapan nating maisabatas ang mga ito para sa mga kabataang Pilipino na siyang susunod na mga lider ng ating bansa.