Malabong makamit ng gobyerno ang anim na milyong housing units na target ng Marcos administration sa loob ng anim na taon.

Sa pre-SONA report ni Department of Human Settlement and Urban Development (DHSUD) Secretary Jose Acuzar, nagiging sagabal sa programa ang mabagal na pagpapalabas ng pondo mula sa pribadong sektor na tumutulong sa housing project.

Ang orihinal na plano aniya ng gobyerno ay anim na milyong housing units ang gagawin para malutas ang backlog sa loob ng termino ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. subalit hanggang tatlong milyong pabahay na lamang ang inaasahan nilang magagawa.

“Unang problema namin pondo, lahat ng gagamitin sa 140,000 units ay private sector money pero matagal ang paglabas ng pondo,” pag-amin ni Acuzar na siyang housing czar ni Pangulong Marcos.

Dagdag sa problema ang available na lupang pagtitirikan lalo pa’t mahirap makahanap sa Metro Manila at mga kalapit bayan.

‘’Dati po ang usapan 6 million, ganito po ‘yun eh, may katotohanan doon sa drawing pero sa construction mahihirapan… kasi nga ‘yung buildings three years to construct pero ‘yung latag, ‘yung 6 million mailalatag mo, with the land, planning and funding… through private sector money,’’ wika ni Acuzar.

Dahil dito, sinabi ni Acuzar na ang ipinangako nilang one million housing units kada taon sa ilalim ng Pambansang Pabahay Para sa Pilipino Program (4PH) ay naging 140,000 na lang dahil sa matagal na paglabas ng pondo sa proyekto.

May dagdag aniyang 1.2 million housing units na itatayo sa susunod na taon.

Ang programang pabahay ng administrasyong Marcos ay mayroon na ngayong 20 location sites sa iba’t ibang bahagi ng bansa, isa rito ay sa San Mateo.

Inaasahan na 4,000 pamilya ang makikinabang sa San Mateo housing project, na ang bawat unit ay tinatayang may sukat na 24 hanggang 27 square meters.

Ipinapagawa rin ang Crystal Peak Estates, isang 9.8 hectare housing development site na ipinapa-tayo ng state-run Social Housing Finance Corporation sa San Fernando City. Magkakaroon ito ng 12 palapag na gusali na ang bawat unit ay nasa 25 hanggang 28 square meters. (Aileen Taliping)