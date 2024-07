Hankyu ng Osaka tutulong na pagandahin ang LRT-1

Nagkapirmahan sa isang kasunduan ang Light Rail Manila Corporation, Sumitomo Corporation at Hankyu Corporation para pagandahin pa ang O & M (operations & maintenance) ng LRT-1.

LRMC ang operator ng LRT-1 (Manila Light Rail Transit Line 1) at pag-aari ng Metro Pacific Investments Corporation (MPIC) at Ayala Corporation simula noong 2015.

Ang Sumitomo Corporation ay naging may-ari rin ng LRMC noong 2020 nang pumasok saMPIC. Nakilala ang pangalan ng Sumitomo dahil sa matagumpay na rehabilitasyon at maintenance ng MRT-3.

Ang Hankyu Corporation ay malaking kumpanya sa Osaka, Japan. Ang pormal na pangalan ay Hankyū Dentetsu kabushiki gaisha (阪急電鉄株式会社), na pinaikli saHankyu Railway (阪急電鉄). Isa itong pribadong operator ng train sa rehiyon ng Kansai, Japan.

Ang pangalan na Hankyu ay abbreviation mula sa Keihanshin (京阪神) na tumutukoy sa tatlong metropolitan area ng Kansai kung saan tumatakbo ang mga train ng Hankyu: Kyoto (京都), Osaka (大阪) and Kobe (神戸).

Mahigit isandaang taon ang karanasan ng Hankyu sa pamamahala ng train na umaabot sa190 kilometro ng riles sa buong Kansai. Sa huling tala noong 2010, meron itong 1,319 bagon ng train, at naghahatid ng 1.9 milyon pasahero kada araw.

Kamakailan, ilang bahagi sa shares ng Sumitomo Coporation sa LRMC ay nailipat sa pag-aari ng Hankyu Corporation, kaya’t ito ay naging isa na ring stakeholder ng LRT-1. Ito ang unang investment ng Hankyu sa railway O & M sa labas ng Japan.

Sinaksihan mismo ni DOTr Sec Jaime Bautistaang pagpirma sa

technical assistance agreement sa pagitan ng LRMC, Sumitomo at Hankyu.

Tutulong ang Hankyu Corporation sa pagsusuri sa operation system ng LRT-1 at sa pagsasanay sa mga tauhan nito. Maganda ang tiyempo ng kasunduan dahil sa nalalapit na pasisimula ng operasyon ng LRT-1 Cavite Extension Phase 1, mula Baclaran hanggang Dr. Santos Ave, Sucat bago matapos ang 2024.

Umaasa si Sec Bautista na ang pagpasok ng Hankyu transport industry natin ay posibleng makaakit ng ibang kumpanyang Hapon para mag-invest sa Pilipinas.

Sinabi ni Masayoshi Uemora, Hankyu Senior Managing Director, na malaking bagay ang pagtatayo ng mga railway para pigilan ang pagsisikip ng trapiko. Makakatulong ang railway upang solusyonan ang problema sa trapiko.

Sa kaugnay na balita, nagsumite ng proposal ang MPIC pag-isahin ang pamamahala ng LRT-1 at MRT-3. Malapit na kasi ang expiration sa kontrata ng Metro Rail Transit Corporation. Sa halip na maghanap pa ng bagong grupo, isang kumpanya na lamang ang pagpatakbo sa dalawang linya.

Pag-aaralan ng DOTr, sa pamumuno ni Sec Bautista, ang proposal kung tatanggapin ito, o kaya ay buksan ang bidding para sa iba pang may gusto.

Kapag pumasa ang integration, ibig sabihin nito ay seamless na ang dugtungan ng LRT-1 at MRT-3. Mabubuo ang isang loop ng train pa-ikot sa Metro Manila.

Kung isang management lang ang LRT-1 at MRT-3, madali nang i-adapt sa MRT-3 ang mga best practices ng LRT-1. At vice-versa.

Gumanda rin ang operasyon ng MRT-3 simula nang bumalik ang Sumitomo bilang contractor at maintenance provider. Napakinabangan ang kaalaman ng Sumitomo sa pagkuha ng spare parts na importante sa operasyon

Well, mas mapapadali kung papasa sa DOTr ang proposal, kesa naman magbukas ng bagong bidding sa seguradong magtatagal ang proseso.