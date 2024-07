Handa nang magpakasal! Ray-Ray Parks natagpuan forever kay Zeinab Harake

PORMAL nang nagtapat ng kanyang pag-ibig si Filipino-American basketball player Bobby Ray Parks, Jr. sa kanyang kasintahan na si content creator at YouTuber Zeinab Harake nitong Linggo ng gabi.

Masayang inilabas ng magkasintahan ang ilang mga larawan at sandali sa pagsasagawa ng proposal ng dating Nagoya Diamond Dolphins forward sa social media, kung saan bumuhos ang maraming pagbati mula sa iba’t ibang netizen.

Nagpahayag ng kanyang pagtatapat ang 31-anyos na dating two-time UAAP Most Valuable Player mula sa National University (NU) Bulldogs sa pagluhod nito ng isang tuhod at pagdeklara ng pangako sa 25-anyos na Filipino-Lebanese sa kumukutitap na lugar, kung saan may nakasulat pang salita na “Marry Me.” Hindi naitago ni Parks, Jr. ang kanyang ligaya na tila napaluha sa pagpayag ng tubong Bacoor, Cavite.

Sa kanyang Instagram account ay inihayag ni Harake ang kanyang pagsagot ng “yes” sa isinagawang proposal engagement ni Parks, Jr. kasama ang kanyang anak na si Zebbiana at ang adopted son na si Lucas.

Kabi-kabila ang natanggap na pagbati ng dalawang magsing-irog mula sa mga netizen at malalapit na kaibigan mula sa showbiz na kinabibilangan nina Alex Gonzaga, Ivana Alawi, Yassi Pressman, Ryan Bang, Chie Filomeno, YouTuber Nina Guerrero at basketball stars Doug Kramer, Gabe Norwood at Marc Pingris.

Tinapos ni Parks ang kanyang matagumpay na karera sa Nagoya upang lumipat sa bagong koponan ng Osaka Evessa para sa 2024-2025 season ng Japan B.League noong isang buwan. Tatlong season na sumabak si Parks sa Nagoya na tinulungan niyang makapasok sa semifinals noong nagdaang season, subalit nabigong makuha ang panalo laban sa Hiroshima.

Nagsalpak si Ray-Ray ng kabuuang 8.8 puntos, 3.7 rebounds at 2.2 assists sa huling season sa Nagoya, kung saan naglabas na ito ng pasasalamat sa koponan para bigyan siya ng ikalawang pagkakataon sa kabila ng kanyang mababang takbo ng karera. (Gerard Arce)