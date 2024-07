EJ Obiena kinapos maka-podium finish

KINAPOS ang Tokyo Olympian at Paris-bound pole vaulter na si Ernest John “EJ” Obiena makapagwagi ng medalya sa kanyang pinakahuling torneo bago ang nalalapit na Olympic Games nang siya ay magkasya lamang sa pang-apat na puwesto sa Meeting de Paris sa France noong Linggo, Hulyo 7.

Pumantay lamang si Obiena sa karibal na si Emmanouil Karalis ng Greece na may clearance na 5.75m sa Diamond League leg na pinagwagian ng Olympic champion at world record holder na si Armand Duplantis ng Sweden.

Ipinamalas ni Duplantis na handa niyang ipagtanggol ang kanyang trono sa Paris Games sa pagwawagi sa kanyang ika-10 gintong medalya sa gayundin karaming torneo sa taong ito sa paglampas sa taas na 6.00m.

Si Sam Kendricks ng USA ang nakakuha ng pilak na may season-best na 5.95m, habang si Thibaut Collet ng France ay nakakuha ng bronze na may 5.85m.

Nagmula sa isang pares ng gintong pagtatanghal sa Irena Szewinska Memorial at Czeslaw Cybulski Memorial sa Poland, si Obiena ay kinulang sa ikatlong sunod na podium finish matapos ang back-to-back fouls sa 5.85m na naglagay sa kanya sa isang mahigpit na puwesto.

Pinili niyang gamitin ang kanyang huling pagtatangka sa 5.95m, ngunit hindi nagtagumpay.

Gayunman, si Obiena ay gumawa ng mahusay na mga hakbang sa kanyang Olympic buildup habang naitala niya ang kanyang pinakamataas na clearance sa halos isang taon nang siya ay humarang sa 5.97m sa Irena Szewinska Memorial noong Hunyo.

Bukod kina Obiena, Duplantis, Kendricks, Collet at Karalis, ang field sa Meeting de Paris ay nagtampok ng grupo ng mga Olympic-bound pole vaulter kabilang ang world No. 3 na si Chris Nilsen ng USA at No. 5 Kurtis Marschall ng Australia.

Si Obiena, na pumapangalawa sa mundo sa likod ni Duplantis, ay isa sa pinakamalakas na taya ng medalya ng Pilipinas habang sinisikap niyang tubusin ang kanyang sarili pagkatapos ng isang nakakadismayanh Olympic debut, kung saan siya ay pumuwesto sa ika-11 sa Tokyo Games noong 2021.

Mula sa Paris, inaasahang makakasama ni Obiena ang natitirang Team Philippines sa training camp nito sa Metz para tapusin ang kanyang paghahanda sa Olympics. (Lito Oredo)