DTI sinampolan mga pasaway na tindahan

BINALAAN ng mga tauhan ng Department of Trade and Industry (DTI) ang ilang establisimyento sa Occidental Mindoro matapos mabulaga ang mga ito na lumalabag sa Consumer Act para masiguro ang kaligtasan ng mga consumer.

Nagsagawa ng market surveillance, monitoring at spot inspection ang DTI sa mga tindahan sa San Jose, Sablayan, Sta. Cruz at Mamburao para matukoy kung sumusunod ang mga ito sa ipinatutupad na mandatory certification sa kanilang mga appliance at iba pang mga produkto.

Ayon sa DTI, inilatag nila ang spot inspection sa mga nabanggit na lugar kasunod ng napabalitang paglabag ng ilang establisimyento sa mga lalawigan.

Bahagi anila ito ng layunin ng kagawaran na tiyaking magkaroon ng access ang mga mamimili sa ligtas at de-kalidad na mga produkto.

Nabatid na ilang mga establisimyento ang binigyan ng notice of violation dahil sa paglabag sa Consumer Act batay sa mga nakumpiskang mga produkto na ipinagbabawal ng DTI. (Betchai Julian)