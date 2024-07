Hinihintay na lamang ng Department of Health (DOH) mula sa Department of Budget and Management (DBM) ang Notice of Cash Allocation (NCA) para maibigay na ang natitirang utang ng gobyerno sa mga healthcare worker.

Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations nitong Lunes, humingi ng update si Bulacan Rep. Salvador Pleyto kung ano na ang estado ng hindi pa naibibigay ng COVID-19 allowances ng mga healthcare worker sa pampubliko at pribadong ospital.

Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa natanggap na ng DOH ang Special Allotment Release Order (SARO) mula sa DBM noong Biyernes para sa P27.4 bilyong COVID-19 allowance.

“We’re still waiting for the NCA, maybe this week they will issue the NCA,” sabi ni Herbosa.

Kapag lumabas na ang NCA, sinabi ni Herbosa na ipapadala na ang pondo sa mga regional offices ng DOH kung nasaan ang claims ng mga healthcare worker. Sinabi ng kalihim na ito na lamang ang hindi pa naibibigay na COVID-19 allowance. (Billy Begas)