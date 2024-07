Dennis Padilla flinex JoshLia movie

Very supportive nga ang tatay ni Julia Barretto na si Dennis Padilla sa reunion movie ng anak at ni Joshua Garcia!

Sa Instagram kasi ni Dennis ay may mensahe siya. Sey niya, malapit na raw ipalabas ang reunion movie nina Julia at Joshua.

Sey pa ni Dennis, “Pls. Watch… They will make you laugh… Cry… And fall in love again… Solid…”

Pinusuan naman ang mensaheng ito ni Dennis ng mga netizen at may ilan pang nagsabi na kahanga-hanga ang dedication ni Dennis para ma-promote ang pelikula ng anak.

Noong nakaraang linggo nga rin kasi ay pinost ni Dennis ang publication material kung saan naka 9M views ang official teaser ng pelikula ng anak, ha. Bongga.

Maaalalang nagkaroon ng alitan si Dennis sa mga anak nito kay Marjorie Barretto kabilang na si Julia.

Kahit hindi nga kumpirmado kung naayos na ang gusot ni Dennis sa pamilya ay it’s good to see na talagang nadiyan pa rin siya para sumuporta sa endeavors ng kanyang anak. Maaalalang binati rin ni Julia ang ama sa birthday nito noong nakaraang Pebrero.

‘Yun na! (Carl Balasa)