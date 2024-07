Cayanong patok sa “6-Stag Derby Early Bird” ni Brabante

MULING masisilayan ang pagpupog ng mga warriors ni sabong sensation Ka Rex Cayanong sa “6-Stag Derby Early Bird” na bibitawan sa ruweda ng Pasay Cockpit Arena ngayong araw ng Martes.

Tiyak na dadagsain ng mga sabungero at breeders ang nasabing derby na hosted ni Ryan Brabante at siyang chairman ng Unified Cockers Club (UCC).

Sa katunayan, dalawang araw ang pa-derby ni Brabante, ngayong July 9 at bukas (July 10), Part 1 at 2, pero sa unang iskedyul ay kasali si Cayanong kung saan combine sila ni Jeffrey Benavidez at gamit nila entry name na “Ka Rex 1.1M 6- Stag Derby August 20 Antipolo/Team Malasakit”.

Nasa halos 45 entries ang nagsaad ng pagsali sa derby na nakalaan ang P2M guaranteed prize.

Hahamigin ng magkakampeon ang 200,000, mapupunta sa 1st runner up ang P100,000 at P50,000 ang 2nd runnerup habang P30,000 at P20,000 ang handler at gaffer, ayon sa pagkakasunod.

Tiyak na markado si Cayanong sa palaban ni Brabante dahil galing sa back-to-back championship ito.

May minimum bet na P11,000, ang timbang na puwede sa stags ay mula 1.7kgs hanggang 2.2kgs.

Samantala, ang mga siyapolan sa UCC circuit na gaganapin sa Pasay Cockpit Arena ay sa July 12 (Biyernes) na tinaguriang “UCC Club 6-Stag Derby 1st Early Bird Edition, sa July 19 ang “MBC National 2nd Eliminations EB Edition” at sa July 26 ang “6-Stag Derby 3rd EB Edition”. (Elech Dawa)