Adam Duvall, Atlanta Braves pinakain ng alikabok Phillies

BINIGYAN ng Atlanta ng apat na homer ang rookie pitcher ng Philadelphia na si Michael Mercado at binokya ng Braves ang Phillies 6-0 nitong Linggo (Lunes sa Maynila).

Isa-isang nag-deliver ng homer sina Adam Duvall, Jarred Kelenic at Matt Olson sa five-run second inning, nagdagdag pa si Eli White ng solo shot sa sixth, hindi na natapos ni Mercado ang second inning ng kanyang second career start, inilabas na makalipas ang 1 2/3 innings matapos magregalo ng five runs, five hits at three walks.

Solidong bumato ng six innings si Braves starter Reynaldo Lopez, nagbigay lang ng two hits, three walks at may six strikeouts, may tatlong RBIs (runs batted in) si Kelenic, maliban sa home run ay pumitik si Duvall ng double at single, umiskor ng dalawang runs si White.

Inumpisahan ng home run ni Duvall ang second, matapos ang singles nina Orlando Arcia at White, pinalipad ni Kelenic ang three-run shot ng 427 feet tungo sa 4-0 bago ang solo blast ni Olson sa dulo ng inning. (Vladi Eduarte)