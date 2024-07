Umapela si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers party-list Rep. France Castro sa Kongreso na ipasa ang mga panu-kala na makatutulong sa pagpapababa sa presyo ng produktong petrolyo sa gitna ng panibagong pagtataas.

Kasabay nito, nanawagan si Castro sa Malacañang na sertipikahan ang agarang pagpasa ng Lower Oil Price bill (House Bill 400), panukalang renationalization ng Petron (HB 3003), unbundling ng presyo ng produktong petrolyo (HB 3004), centralized procurement ng petrolyo (HB 3005) at regulasyon ng downstream oil industry (HB 3006).

“This bills package, when made into law, can lower oil prices, cause a domino effect in lowering basic products and services and at least alleviate the suffering of consumers,” sabi ni Castro.

“As we face the fourth consecutive week of increases in pump prices, it’s clear that urgent action is needed. These price hikes don’t just affect transportation; they inflate the costs of basic goods and services, further burdening our already struggling populace,” dagdag pa nito.

Sinabi ni Castro na makatutulong ang mga panukala upang malimitahan ang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo.

“Every day of inaction means another day of hardship for ordinary Filipinos. We cannot afford to delay these crucial reforms any longer,” sabi pa ni Castro. (Billy Begas/Eralyn Prado)