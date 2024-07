Magkasing dami ang mga Pilipinong naniniwalang gaganda ang kalidad ng kanilang buhay sa susunod na 12 buwan at sa mga naniniwalang walang magbabago, ayon sa survey ng Social Weather Stations (SWS).

Ginawa ang survey mula Marso 21-25, 2024 at 44% sa respondents na mga Pinoy edad 18 pataas ang nagsabing gaganda ang kalidad ng kanilang buhay at 44% din ang nagsabing walang mag iiba sa susunod na 12 buwan. Samantala, 7% naman ang nagsabing lalala ang kanilang sitwasyon at 6% naman ang hindi sumagot.

Kumpara sa pananaw ng mga tao nu’ng Disyembre 2023, bahagyang buma¬ba ang tinatawag na net personal optimism score. Ito ang iskor kapag binawas sa dami ng mga positibo ang pananaw ang mga negatibo ang pananaw.

Sabi ng SWS, ang netong iskor nu’ng Marso ay +37, bahagyang mas mababa sa +39 nu’ng Dis¬yembre 2024.

Dagdag pa ng SWS, malaki ang nabawas sa mga may positibong pa¬nanaw sa Mindanao kung saan +32 na lamang ang iskor nu’ng Marso mula sa +43.

Sa Metro Manila, ang iskor ay +42 nu’ng Marso. Bagamat mas mababa ito sa +47 noong Disyembre, maituturing na ekselente pa rin ang pananaw ng mga tao sa Metro Manila. Excellent din ang pananaw ng nasa balanse ng Luzon na tumaas naman sa +44 mula 40. (Eileen Mencias)