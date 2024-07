2 ex-cop utak sa beauty queen, Israeli double slay

INIHARAP kahapon sa media ang dalawang dating pulis na kabilang umano sa anim na pumatay at nagbaon sa bangkay ng beauty queen na si Geneva Lopez at Israeli boyfriend nito sa bakanteng lote sa Capas, Tarlac.

Sa press briefing kahapon sa Camp Crame, kinilala ni Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr., ang mga ito na sina Michael Giyang na dinismis sa serbisyo noong 2013 at Rommel Aboso na sinibak sa serbisyo noong 2019 dahil kapwa nag-AWOL o absent without an official leave sa kanilang duty.

Sinabi ni Abalos na tumanggi si Giyang na matubos at mabawi ni Lopez ang lupa nito na isinangla sa kanya kaya pinapatay niya ito at fiance na si Yitshak Cohen

Pagkatapos nito ay isinakay ang bangkay ng dalawa sa isang sports utility vehicle (SUV) at saka ibinaon sa bakanteng lote sa Capas, Tarlac.

Unang nadakip ang dalawang suspek dahil sa kasong illegal possession of firearm at luma­labas na sila ang primary suspect sa pagpatay sa magkasintahan.

Matatandaang matapos na mawala nitong mga nakaraang linggo ang mga biktima, natagpuan ang bangkay nila na nakabaon sa isang bakanteng lote sa quarry site sa Barangay Sta. Lucia sa Capas Tarlac.

Bukod sa dalawang dating pulis, kusang loob namang sumuko ang dalawa pang person of interest habang patuloy na tinutugis ang dalawa pa nilang kasama.

Sinabi ng driver ng SUV na si alyas ‘Jess’ na hindi kinaya ng kanyang konsensiya ang nangyari sa mga biktima kaya lumutang siya at ipinagtapat ang nangyari kina Lopez, 27-anyos, at Cohen, 37-anyos.

Pinag-aaralan pa ng mga awtoridad ang posibilidad na gawin itong state witness sa krimen dahil kailangan pa nilang matukoy ang lawak at bigat ng kanyang partisipasyon sa krimen. (Edwin Balasa/­Allan Bergonia)