Wesley So gigil rumesbak sa Croatia rapid and blitz

MASAMA ang resulta ng laban ni Grandmaster Wesley So sa huling torneong nilaruan kaya gigil makabawi sa susunod na sasabakan.

Nakatakdang tumulak ng piyesa ang 30-year-old US player sa 9th Grand Chess Tour Rapid & Blits sa Zagreb, Croatia sa Hulyo 10-15.

Pumang-siyam lang ang Cavite-born woodpusher sa 9th GCT 2024 Superbet Chess Classic sa Grand Hotel sa Bucharest, Romania nitong Hunyo 24-Hul. 6

Umiskor siya ng karampot na apat na puntos sa siyam na laro sa standard woodpushing.

Pero tiyak na mapapalaban pa rin nang husto si So dahil kasali ang nagkampeon sa Romania na si kapwa US GM Fabiano Caruana at si reigning world No. 1 GM Magnus Carlsen ng Norway.

Ang iba pang mga magsusulong ng piyesa ay sina GMss Ian Nepomniachtchi ng Russia, Dommaraju Gukesh ng India, Anish Giri ng Netherlands, Maxime Vachier-Lagrave ng France, Santosh Gujrathi, Vidit ng India at Alireza Firouzja ng France.

Sina Carlsen at Caruana ang mga markado sa laban. (Elech Dawa)