Wendel Comboy pasimuno, Weavers winasiwas Kuyas

(Olivares College Gymnasium)

4:00 pm – Valenzuela vs Sarangani

6:00 pm – Rizal vs Negros

8:00 pm – Davao Occ. vs Paranaque

BUMUHOS si Wendel Comboy ng game-high 21 points upang balikatin sa back-to-back ‘W ‘ang Abra kontra Bulacan, 89-57, sa 6th Maharlika Pilipinas Basketball League 2024 preliminary round nitong Sabado ng gabi sa Sentrong Pangkabataan sa Calapan City.

Tumirada siya ng 7-of-13 shooting sahog pa ang 2 assists at 1 steal para ihatid sa 10-6 (win-loss) ang kartada ng Weavers na sinundan ang 84-70 panalo kontra Batangas City sa nakaraang Lunes sa 29-team men’s cagefest.

Kasabwat ni Comboy sina Jun Manzo na may 12 pts., 6 asts., 5 rebs. at 1 stl, Joseph Sedurifa na umiskor ng 10, at Mark Yee na may 10 boards at 9 markers na naghila pa pabagsak sa kulelat na Kuyas sa 2-15.

Dehins kineri ng 17-pt., 5-reb. ni Aaron Benedictos at ng 10-makers, 8 boards ni Khen Osicos ang Bulacan na natikman ang pang-anim na dikit na bangungot.

Sa likod naman ng limang triple, rumatsada si Philip Paniamogan ng 25 pts., 7 asts., 4 rebs. at 3 asts. nang itumba ng Batangas City Tanduay ang Bicolandia, 107-94, para sumampa sa 12-4 ang Rum Masters at dausdos ng Oragons sa gayang baraha ng Kuyas.

Kinapos pa rin ang mga Bikolano kahit anim na player ang mga umiskor ng 10 puntos pataas na giniyahan ng 20 ni Lord Hower Casajeros at saklolong 16 ni Cyrill Jarell Llarena. May 11 pa si Shaquille Alanes at 10 bawat isa sina Charles Burgos, Justine Christopher Alfonso at John Edcel Rojas.

Magpapatuloy ang hostilidad ng liga ngayon sa Olivarez College Gym sa Sucat, Parañaque na may tatlong sultada simula sa alas-4:00 ng hapon. (Gerard Arce)