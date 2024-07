Vhong, Jhong pinusuan panalo ng Streetboys sa ‘Eat Bulaga’

Kahit nasa katapat na noontime show sina Vhong Navarro at Jhong Hilario ay full support pa rin sila sa mga Streetboys na sumali sa ‘Rewind: The Comeback Stage’ contest ng ‘Eat Bulaga’.

Mula sa daily, weekly, semi-finals, at grand finals ng contest ay nandiyan sila para suportahan ang kanilang dance group na Streetboys.

At nitong Sabado lang ay tinanghal sa ‘EB’ stage na grand winner ang 90s dance group nina Vhong at Jhong.

Kahit sina Danilo Barrios, Chris Cruz, Joey Andres, at Fritz Tibay lang ang nagsayaw sa TV5 noontime show at wala ang mga host ng ‘It’s Showtime’ na sina Vhong, Jhong ay kaisa pa rin ang mga ito ng kanilang grupo sa breathtaking champion performance ng dance group nila.

Palaging pinupusuan nina Vhong at Jhong ang mga socmed post ng kanilang manager na si Direk Chito Roño at iba pang kasama sa grupo tungkol sa pagsali ng Streetboys sa show nina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon.

Bigatin at pawang mga sikat na dancers din noong 80s and 90s ang mga nakalaban ng Streetboys pero sila nga ang nakakuha ng pinakamataas na boto mula sa judges, studio audience, at Team Bagay ng Legit Dabarkads noontime show. Ang 50% ay nanggaling sa mga hurado at Team Studio, at ang another 50% ay nanggagaling sa online votes.

Laking pasasalamat nga ni Direk Chito sa longest-running noontime show at flinex niya ito sa kanyang Facebook account, “Eat Bulaga has a special place in our hearts.”

Noon pa man ay aminado ang Streetboys na sa ‘EB’ stage talaga sila unang sumayaw at napanood sa national TV. Naging mainstay dancer din sila rito nang matagal na panahon.

Bonggang karangalan ito para sa dance group at komento ng netizens online, parang validation ito na sila ang pinakamagaling na dance group sa bansa.

Timing na timing ito para mas ma-promote ang upcoming reunion dance concert ng Streetboys sa New Frontier Theater on November 8 na ipo-produce ni Ogie Alcasid at ng kanyang Alcasid Total Entertainment & Artist Management (A-TEAM).

Congrats Streetboys! (Ogie Rodriguez)