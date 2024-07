Tropa ni Xian Lim binuking na si Kim Chiu nakipaghiwalay

Hindi na naman magkandamayaw ang mga marisol dahil may bago na namang rebelasyon sa hiwalayang Kim Chiu at Xian Lim!

This time nga ay ang kaibigan ni Xian naman na nagngangalang Sam Tamayo ang umispluk.

Sa isang mahabang comment kasi nito ay sinabi nitong “easy on the comments” naman daw sa mga netizen na maraming hanash tungkol sa breakup nina Kim at Xian lalo na kung chismis lang daw ang pinaniniwalaan dahil hindi daw ito totoo.

May sey nga ito tungkol sa kung paano dini-deal ng mga kalalakihan ang isang hiwalayan pero ang nakakaloka nga ay ang sumunod na rebelasyon nito tungkol sa breakup nina Xian at Kim.

Sey nito, “In the first place, yung girl na nakipag-break is nauna ng nakapag-move on kaya nga nagkalakas na ng loob makipag-break after 12 years diba. Mahirap i-break ang taong minahal mo ng matagal.”

Klinaro rin ni Sam na wala umanong naging relasyon sina Xian at current girlfriend nitong si Iris Lee bago ang breakup ng aktor kay Kim.

“AGAIN, ULITIN KO PARA SA SLOW MAKA-GETS, WALANG RELASYON SI XIAN KAY IRIS NUNG HINDI PA NAKIPAG-BREAK SI KIM KAY XIAN!“ tsika nito.

Sey rin ni Sam, na dapat ay maging happy na lang daw para sa both parties ‘pag nakapag-move-on na ang mga ito.

May kanya-kanyang sey naman ang mga netizen sa rebelasyong ito ng kaibigan ni Xian:

“Omg just let it rest! Maybe Kim had a damn good reason for ending it with Xian? We’ll never know and it’s nobody’s business tbh.”

“Malapit na mag 1 YEAR ANNIVERSARY BREAK UP NILA Di pa rin kayo tapos?”

“Hindi naman tayo mga pinanganak kahapon di ba. kung nagk-jowa agad after ng break-up, nakaabang na yun, regardless kung sino ang nakipag-break.”

Regardless nga kung sino ba talaga ang nakipag-break ay hindi natin maitatanggi na mukhang masaya naman sina Xian at Kim sa kani-kanilang mga tinatahak na buhay — career-wise.

Si Kim nga ay makulay ang love team with Paulo. Si Xian naman ay may project with her girlfriend. ‘Yun naman ang important sa life no — ang happy ka kahit ano pang ibato sa’yo.

‘Yun na! (Carl Balasa)