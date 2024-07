Tim Cone, ‘Pinas susubok sa 2028 Summer Games

BUBUNO pa muli ng apat na taon ang Pilipinas para ituloy ang ambisyon na makapaglaro sa Olympic basketball.

Kumakatok ang Gilas sa finale ng FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia pero nadiskaril sa Brazil 71-60 sa semifinals NITONG Sabado ng gabi.

Tinapos ng Filipinos ang opening period sa 12-2 run para umabante pero na-outscore ng Brazilians sa middle quarters 39-17 – nakakapanlupaypay na 6 points sa third – at hindi na nakabalik, gudbay Olympics.

Nagliliyab na inumpisahan ng Brazilians ang third quarter.

“Them going on a 14-0 run on us was painful to watch,” komento ni coach Tim Cone.

Barado ang basket sa PH 5 sa first 6 minutes ng stanza, umiskor na sa 3:58 mark sa tip-in ni June Mar Fajardo.

Overall, tatlong buckets lang ang kinaya ng Pinoy squad sa buong period – dalawa kay Fajardo, isa kay CJ Perez.

Sinorpresa ng Filipinos ang Latvia 89-80 bago nakipagpukpukan sa Georgia kahit talo 96-94. Naubusan sila sa Brazil.

Si Justin Brownlee, nalimitahan sa 5 of 16 shooting tungo sa 15 points, 8 rebounds pero mas marami pa ang turnovers sa assists – 3-2.

“It takes one night when you don’t play well and you lose,” bulalas ni Dwight Ramos. “That’s how good the teams are here.”

Para sa Pilipinas, hindi puwede ang muntikan. Kailangan, andu’n na.

Napagsarhan sa Paris, may 2028 Los Angeles Olympics pa.

“We’re trying to tell ourselves that almost isn’t good enough,” giit ni Cone. “Almost winning, almost getting there, almost that. It’s not good enough. We got to find ways to get over the hump and get there. Tonight we didn’t do that.”

Magbubuno ang Brazil at Latvia sa final para pag-agawan ang isang ticket sa Paris Olympics. (Vladi Eduarte)