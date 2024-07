Thea Gagate igagapos ng SUZ Coffee sa PVL Draft

NAKATAKDANG gumawa ng kasaysayan ang Premier Volleyball League ngayon (Lunes) sa unang Rookie Draft sa Novotel sa Quezon City sa isang ehersisyo na nakahanda upang baguhin ang buhay at ilipat dito ang kapalaran ng bawat koponan sa liga.

Nangangako ang PVL na muling pasiglahin ang ilang nagpapalakat at nagpupumiglas na miyembrong prangkisa na tuluyang magsimula ng bago at sariwang alon ng kabataan na atat maglaro sa tanging pro volley league sa bansa.

Ang ZUS Coffee, na dating kilala bilang Strong Group, ang may hawak ng unang pick sa puno ng talentong kaganapan ng Sports Vision Management Group, Inc. sa liderato ni Richard ‘Ricky’ Palou.

Nasa 47 ang mga aspirante na lahat ay atat na makapasok sa roster spot ng 12 team na sasabak sa 7th PVL Reinforced Conference na sasambulat sa Hulyo 16.

Pinasimple na ng Thunderbelles ang proseso ng pagpili para sa iba pang mga koponan dahil kinumpirma na ni Jerry Yee na si Thea Gagate, isang middle blocker mula sa Alas Pilipinas at dating La Salle Lady Spikers star, ang kanilang top pick, maliban sa anumang hindi inaasahang isyu.

“I think we all agreed that the first name we wanted is Thea. So, I’m here to look at the 13th pick,” hirit ng Tunderbelles coach.

Gigil ang Capital1, na may pangalawang pick, na humugot ng wing spiker upang maging pundasyon habang ang Galeries Tower malamang tapikin ang pinakamahusay na magagamit na talento para punan ang mga kakulangan pa.

“Mas priority ko yung papalo, kasi kapag kumuha ako ng setter, mababangko lang kasi iba yung experience ni Iris (Tolenada) eh. Sayang naman kung kukuha ako (ng setter) tapos mabe-bench lang. Gusto ko yung mapapakinabangan ko na, mapapasok ko na sa team. First six na namin, ayun ang plano,” lahad ni Solar Solar Spikers coach Roger Gorayeb.

Para sa Highrisers, siniwalat ni deputy Godfrey Okumu: na, “We’re looking for a middle player because we just lost one. We also need an outside spiker and a third setter since we only have two.”

Ang Farm Fresh, na may hawak ng fourth pick, ay tumitingin din kay Gagate at kay Leila Cruz, sakaling maging available pa.

“To be honest, we’re in a tough spot but we’re very grateful for the fourth pick. Sa totoo lang, medyo nalilito rin kami ngayon dahil sa dami ng talents na available. We will discuss it further with upper management,” sey ni team manager Kiara Cruz.

Kasunod ng mga huhugot ang Nxled na panglima, Akari (6th), Cignal (7th), PLDT (8th), Chery Tiggo (9th), Petro Gazz (10th), Choco Mucho (11th), at Creamline (12th) . Ang order na ito ay pananatilihin sa mga susunod na round hanggang ang lahat ng koponan ay makapili hanggang mag-pass. (Lito Oredo)