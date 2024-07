Sharon Cuneta naglukuksa pa rin

Isa kami sa mga unang nakadalaw sa lamay ng yumaong writer-director-actor na si Manny Castañeda sa isang private funeral sa Quezon City.

Cremated na ang kanyang remains kaya’t ang urn niya na lamang ang naka-presenta doon, na napaliligiran ng mga puting bulaklak. Doon na rin namin kinatagpo ang mag-asawang Carlitos Siguion-Reyna at Bibeth Orteza,na agad napaluha pagpasok sa chapel.

Nadatnan na namin doon si Sharon Cuneta na kausap ang mga kaanak ni Direk Manny. Maya-maya pa ay unti-unti nang nabubuo ang mga production people ng ‘The Sharon Cuneta Show’, kung saan isa si Direk Manny sa mga tumayong writers mula pa noong nasa Chanel 13 ito hanggang sa lumipat sa ABS-CBN noong 1988. Dumating sina Eloisa Matias (na board member na ngayon ng MTRCB) at si Jinky Abucayon (na taga-Viva Live na ngayon). Present din si Ms. Olive Isidro na isa sa mga resident back-up vocals ng ‘TSCS’.

Maya-maya pa, dumating na si Direk Joey Reyes na mugtong-mugto pa rin ang mga mata. Sa mga taga-showbiz, alam na alam kung gaano kalalim ang friendship nina Direk Manny at ni Direk Joey. At hindi ikinakaila ng kasalukuyang FDCP (Film Development Council of the Philippines) Chairman na ni Direk Joey kung gaano siya ka-devastated ngayon.

Agad silang nagyakapan ni Sharon nang mahigpit. Matapos noon ay binigyan siya ni Sharon ng quiet moment para magdasal sa urn ni Direk Manny.

Pagkatapos noon, umupo si Direk Joey sa tabi ni Sharon at ilang sandali pa ay nakita na naman naming humahagulgol si Direk Joey sa balikat ni Mega na bagama’t umiiyak din ay siyang uma-alo sa bugso ng damdamin ng BFF ni Direk Manny.

Nauna nang nagbuhos ng kanilang mga damdamin sa Instagram ang dalawang malalapit na ito sa puso ni Direk Manny. Ani Sharon, who fondly called him Inay Manny, he was one co-worker who instantly became friend and family to her.

“I love you, Inay. Thank you for touching my life, doing a great job with me on my show, inspiring me to be better not just at work but as a person. Thank you for your friendship. My deepest, sincerest condolences to those he loved and left behind. Hugs especially to his best friend, my Direk Joey Reyes.”

“We have been friends for sixty-one years… and how you have left,” mapait na saad naman ni Direk Joey about his BFF. “Honestly, I do not know how it is going to be without my best friend just sitting out there ready to bitch it out with me.

“We may have our differences in political beliefs, we may have our arguments but we were there for each other… all the way.”

Taos-puso kaming nakikiramay sa lahat ng nagmamahal kay Direk Manny. Rest in Peace, Direk Manny. (Anna Pingol)