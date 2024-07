Regine, Jolina, Zeinab, Charlie, BINI bet ikulong sa ‘PBB’ house

Ang bongga lang na umabot sa 35,906 ang kabuuang aspiring housemates na nag-audition sa Star Hunt, ang audition platform ng ABS-CBN.

Pero siyempre, iilan lamang ang magkakaroon ng pambihirang oportunidad na manirahan sa loob ng bahay ni Kuya at maging bahagi ng 11th season ng ‘PBB’.

At mula July 15 to July 19 naman ay makikilala na ang bagong mga housemate ni Kuya dahil may isang housemate na ibubunyag kada araw sa ‘Star Hunt: The Audition Show’ kung saan mapapanood ng publiko ang journey ng iba’t ibang aspiring housemates at Star Magic artist hopefuls.

At siyempre, inusisa ang mga host na sina Robi Domingo, Enchong Dee, Alexa Ilacad, Melai Cantiveros, Bianca Gonzalez (wala si Kim Chiu sa presscon), at siyempre si Alexa Ilacad, na kung mabibigyan sila ng pagkakatoan, sino-sino ba ang bet nilang ‘ikulong’ sa Bahay ni Kuya o ‘PBB’ house.

“Ako gusto ko ang dalawa kong momshie, Momshie Jols (Jolina Magdangal), Momshie Regs (Regine Velasquez), the ‘icon edition’. Kasi malalaman natin kung ano talaga ang lalabas,” sagot ni Melai.

“Ako in all fairness, gusto kong sumali si Zeinab (Harake)!” sey naman ni Robi.

“Ako po si Charlie Dizon. I believe magiging maganda siyang housemate. Kung mapapapayag niya si Carlo (Aquino), maganda sana!” saad naman ni Alexa.

“Ako si Direk Lauren (Dyogi). Hahahaha! Parang kailangan niyang ma-experience, ‘di ba? Kasi may rule, na for you to become a host of ‘Pinoy Big Brother’, you have to experience first hand. You know, the brainchild of ‘PBB’, I think he should,” chika naman ni Enchong.

Pero sabi nga ni Direk Lauren, hindi naman niya gustong mag-host ng ‘PBB’, kaya hindi niya kailangang maging housemate.

Kaya hirit na biro lang ni Robi, “We miss you Enchong!” na ang ibig sabihin ay babu na siya bilang isa sa mga host.

“Hahahahaha! Hanggang presscon ka lang pala!” tawang-tawa na saad naman ni Melai.

Siyanga pala, si Bianca naman ay ang BINI ang gusto niyang ikulong sa Bahay ni Kuya.

“At wala pa kasing nagiging housemate na newscaster, so gusto ko sana. Maganda rin `yon!” sabi naman ni Bianca.

Abangan kung sino-sino nga ba ang mga bagong hahangaan sa ika-11 season ng ‘Pinoy Big Brother Gen 11’ ng ABS-CBN na eere na sa July 20.

Bongga! (Dondon Sermino)

