Pia Wurtzbach kuminang sa welcome dinner ng Bvlgari

Opisyal nang winelcome ng globally renowned high jewelry brand na Bvlgari si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach!

Sa Instagram ni Pia, ibinida niya ang isang dinner event na ginawa ng Bvlgari para pormal na i-announce at i-welcome siya sa Bvlgari family. Ang bongga!

Maaalalang kamakailan ay inanunsyo ng jewelry brand na si Pia ang kanilang pinakabagong global brand ambassador. Kabog!

Ginawaran din siya ng titulong ‘friend of the house’, kung saan siya ang kauna-unahang Pinay na nakatanggap nito.

Naku, heto pa, ha! Talagang kuminang si Pia sa kanyang very simple but elegant black gown sa nasabing event. Paano ba naman kasi, kahit simple ang gown ay talaga namang nakakabulag ang mga nakapulupot na alahas sa kamay at leeg ni Pia!

Tampok niya sa gabing iyon ang signature jewelry collection ng Bvlgari na Serpenti, na nagmistulang mga bituin sa kanyang elegant black gown. Perfect!

Pinusuan nga ng maraming netizen ang mga ganap na ibinahagi ni Pia sa kanyang Instagram, at marami rin ang bumati sa big milestone niyang ito.

Talagang nakaka-proud na makakita na dumarami na ang Pinay beauties na kinakabog ang world stage pagdating sa beauty and fashion tulad ni Pia. It goes to show na wala talagang imposible at may laban ang gandang Pinay.

Sabi nga ni Pia sa kanyang speech, “Don’t be afraid to dream big dreams because you deserve it,” at sana maging totoo ito para sa mas marami pang Pilipino.

‘Yun na! (Carl Balasa)