Binawi ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang paggagawad ng Career Executive Service (CES) na ranggo sa mga graduate ng Master of National Security Administration (MNSA) program ng National Defense College of the Philippines sa pamamagitan ng inisyung Executive Order.

Layunin ng pagpapawalang-bisa sa polisiya na maging pantay ang standards at proseso sa pagkakaloob ng ranggong CES.

Ayon sa EO, nakasaad sa Konstitusyon na ang mga appointment sa civil service ay dapat gawin batay sa merito at kakayahan upang madetermina sa pamamagitan ng pagsusulit.

Bago inisyu ang bagong EO, ang mga nagtapos ng MNSA program ay itinalaga sa CES position at binigyan ng CES na ranggo pero nitong buwan ng Pebrero ay inirekomenda ng Career Executive Service Board (CESB) na ipawalang-bisa ang polisiya upang maging pantay at patas ang pamantayan at proseso sa pagggagawad ng CES rank.

Sinuportahan ng EO ang rekomendasyon ng CESB at lahat ng CES positions ay dapat na manggagaling sa CESB.

“The CESB is mandated to promulgate rules, standards and procedures on the selection, classification, compensation and career development of members of the CES,”ayon sa EO ng Pangulo. (Aileen Taliping)