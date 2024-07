Panalo sa survey: McCoy de Leon, Mercedes Cabral gusto nang patayin ng mga fan

May pa-survey ang serye ni Coco Martin, kung sino ang susunod na mamamatay, o mamamaalam?

At kaloka nga ang sagot ng mga netizen, na ramdam mong gigil na gigil na sa kanila, ha!

Anyway, kasama nga sa pagpipilian sina Charo Santos, Chritopher de Leon, Ivana Alawi, McCoy de Leon, John Estrada, at iba pa.

At sino sa tingin niyo ang panalo? Well, si McCoy (bilang David) nga ang bet na bet patayin ng mga fan. At kaloka lang, na kahit wala si Mercedes Cabral (Lena) sa pagpipilian, binoto rin siya ng mga fan, ha!

Heto nga ang nakakalokang chika ng mga netizen:

“

Paalam David @mccoydeleon.”

“Si Lena (Mercedes) po sana.”

“Ikaw na lang David.”

“Malamang ikaw ‘yun David! Gigil mo ko!”

“Okey lang na si David ang mawala, ‘wag lang si Bubbles (Ivana).”

“Si Lena na lang po .Nagsasawa nako sa pa Rigourrrrrrrr niya!”

“Are u the one David? Yes!”

“Si Coymac na sana.”

“Ikaw na sana talaga. Hahahaha.”

“Galing mo McCoy na kontrabida, pero sana ikaw na.”

“Naku David wish ko ikaw ang mawala sa BQ kakainis ka na.”

“Kayo na sana ni John Estrada ang mawala McCoy.”

“Bye David kasi nahuli ka na ng tatay mo.”

“Ikaw na lang sana talaga McCoy, para mabawasan stress ko.”

“Feeling ko si David, ‘di ba sabi nya kay Rigor ‘pag may nangyari sa kanyang masama malalagot sa kanya buong kapulisan, noong time na nagkita sila ni Tanggol.”

“Si Lena sana muna pero ang daya wala siya sa choices.”

“Parang si David, dahil nung buhay pa si Mokang may trailer na binaril si David ni Armando. Kasi nalaman na hindi siya ang totoong Tanggol.”

“Si Lena muna David, tapos sumama ka na.”

Kaloka. Hahahaha!

Pero sa tingin ko, malabo pa `yon, dahil habang gigil na gigil ang mga netizen sa kanila, mas lalo pang pahahabain ang eksena nila.

Sabi nga, lalong pag-initin ang pakiramdam ng mga manonood ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’.