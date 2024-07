Pagsagip ni Mayor Zamora kay ‘Boy Dila’ kapos pa

Hindi ko alam kung ako lang ito o napapansin rin ninyo na nagmistulang teleserye na ang eksena ng basaan sa lunsod ng San Juan noong nakalipas na Hunyo 24.

Aba’y paano namang hindi magmumukhang teleserye, kung hindi ako nagkakamali ay dalawa o mas marami pang beses na umeksena sa media lalo na sa telebisyon si San Juan City Mayor Francis Zamora sa pangangasiwa ng situwasyon na kinasangkutan ni Lester Castro aka Boy Dila at ng delivery rider na sinalbahe nito.

Sa naglalabasang mga balita, pagkatapos ng naturang insidente, unang nagsalita si Zamora at iimbestigahan daw niya ang pangyayari upang mabatid kung nagkaroon nga ng hindi magandang pag-aasal si Boy Dila at hinikayat ang naperhuwisyo pati ang ibang napadaan lamang na sinadyang basain na magreklamo sa mga awtoridad.

Pangalawa ay nang lumutang itong si Boy Dila sa tanggapan ng alkalde at humarap silang dalawa sa camera para humingi ng tawad sa perhuwisyong ginawa sa rider.

At ang pinakamatindi ay ang pangatlong eksena kung saan, nagkamayan na sa harap ng alkalde si Boy Dila at ang rider na umano’y niregaluhan pa ng namerhuwisyo sa kanya ng mga pananggalang sa ulan at sadyang pambabasa.

Hindi ko alam kung dito na matatapos ang eksena pero sakaling mang ito nga ang huli, mukhang may nakalimutang gawin si Mayor Zamora na paniguradong ikakatuwa ng mga mamamayan ng kanyang nasasakupan at maging ng mga netizen.

Lalong lalo na nga kung bibigyan ng pansin ang binanggit ng social media personality at artistang si Ogie Diaz kung saan ay sinabi nitong sa tingin niya ay mahihirapan nang makapaghanap ng trabaho itong si Boy Dila dahil nakatatak na sa database ng internet ang kanyang inasal.

Sa panig ni Zamora, bilang pinakamataas na opisyal ng San Juan, dapat ay binigyan na lamang muna niya ng trabaho si Boy Dila sa city hall upang kahit paano ay mayroon itong pagkakitaan at malimutan ang matinding kahihiyan na inabot bunga ng kanyang inasal.

Hindi imposibleng mamonetize ang kanyang naging engagement sa social media pero matagal pa ito bago niya makubra kung kaya’t sa isang pinuno ng lunsod na tunay na nagmamalasakit sa kanyang nasasakupan marapat lamang siguro na bigyan siya ng trabaho ni Zamora.

Sana kung may susunod pang eksena sa harap ng camera na magkasama uli si Zamora at si Boy Dila, ang maging detalye na ay binigyan na nga ito ng trabaho sa city hall kahit na casual, contract of service, co-terminous o kung ano pa man.

Ang importante binigyan niya ito ng trabaho.