NIYANIG ng magnitude 5 na lindol ang Northern Samar kahapon.

Ayon sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), naitala ang pagyanig ganap na alas 12:01 nang madaling araw at matatagpuan ang episentro nito sa layong 10 kilometro sa hilagang-kanluran ng Lope De Vega, Northern Samar.

Una itong iniulat ng Phivolcs sa lakas na magnitude 5.4- Naramdaman ang pagyanig sa lakas na Intensity IV sa Lope de Vega, Catarman, Bobon, Mondragon, Palapag, San Roque, Pambujan, San Jose, Rosario, Lavezares, San Isidro, Victoria, Silvino Lobos, at Catubig sa Northern Samar, Calbayog City at Santa Margarita sa Samar.

Naitala naman ang Intensity III sa Allen, Laoang, Mapanas, Gamay, Lapinig at Capul sa Northern Samar; Arteche, San Policarpo, Dolores, Oras, Can-avid, Taft, San Julian at Sula sa Eastern Samar; at Gandara, Tarangnan, San Jorge, Motiong, Paranas, Pinabacdao, Calbiga at Villareal sa Samar.

Intensity II naman ang naitala sa Santa Rita at Basey, Samar; Borongan City, Maydolong, Llorente at Hernani sa Eastern Samar; at Tacloban City, Babatngon at San Miguel sa Leyte.

Ayon pa sa Phivolcs, tectonic ang pinagmulan ng lindol o paggalaw ng aktibong fault malapit sa lugar. Bagama’t walang inaasahang malaking pinsala, posible namang magdulot ang pagyanig ng mga aftershocks. (Vince Pagaduan)