Itinulak sa Kamara de Representantes ang isang panukala na naglalayong ilibre sa buwis ang night shift differential pay o ang dagdag na bayad sa mga nagtatrabaho ng alas-10:00 nang gabi hanggang alas-6:00 nang umaga.

Sa ganitong paraan ay hindi na umano mababawasan ang dagdag na kita ng mga empleyadong nagtatrabaho ng dis-oras nang gabi, ayon kay Makati City Rep. Luis Campos Jr.

“Our bill seeks to further augment the take home pay of workers and help them cope with the soaring cost of living,” ani Campos. “This will also give more meaning to the mandates of the Constitution for the state to provide full protection to labor, promote the welfare of workers, and to assure them a rising standard of living.”

Sa ilalim ng Labor Code, ang mga nagtatrabaho ng alas-10:00 nang gabi hanggang alas-6:00 nang umaga ay makata-tanggap ng night shift differential” na ang halaga ay 10% ng sahod ng empleyado kasa oras. Sa kasalukuyan, pinapa-tawan ito ng buwis kung ang kita ng manggagawa ay lagpas sa P250,000 kada taon.

Sinabi ni Campos na libu-libong manggagawa ang makikinabang sa panukala kasama na ang nasa 1.7 milyon sa business process outsourcing (BPO) sector at mga nagtatrabaho sa mga ospital at 24/7 convenience store.

Nasa Makati City ang pinakamalalaking BPO sa bansa. Ang siyudad ay pinamumunuan ni Mayor Abby Binay, misis ni Campos. (Billy Begas)