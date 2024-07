Mga hopia lover magsasama-sama

Sa mga mahihilig sa hopia dahil magkakaroon na ng National Hopia Day at may kokoronahan pang Pinoy bilang “Ultimate Hopia Superfan”.

Ang National Hopia Day ay magaganap sa July 19 hanggang 21 at ang programa at saya ay gaganapin sa SM Mall of Asia Music Hall sa Pasay City.

Ang programa ay mula sa sikat na hopia Chinese deli chain Eng Bee Tin na magbibigay ng pasaya sa tatanghaling “The Ultimate Hopia Superfan”.

Go na mga superfan at sa mahihilig sa hopia dahil tiyak na matitikman ang masasarap na klase ng hopia.

Maaari namang sumali rin sa kanilang pa-fan day event na kung saan kailangang mag-join sa kanilang social media page at sundin ang kanilang guidelines.

Base sa kanilang guidelines, pipili ang Eng Bee Tin ng walong Hopia Superfans.

Ito ang mga hopia fanatic na may maipapakitang ebidensya na mahilig ka talagang kumain ng hopia o hopia lover ka.

Para makasali sa contest, i-follow ang Eng Bee Tin social media accounts, like and share at patunayan na deserve nila ang titulong “The Ultimate Hopia Superfan” na may hashtags #HopiaSuperfan and #NationalHopiaDay.

Sa July 8 ibubunyag ang walong winner ng Ultimate Hopia Superfan na mabibigyan ng isang buong taon na supply ng Eng Bee Tin hopia at mabibigyan ng pagkakataon na kilalanin sa kauna-unahang National Hopia Day.

Abangan sa July 19 ang unang programa para sa Ultimate Hopia Super Fan. (Vick Aquino)