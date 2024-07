Maaaring makulong sa Senado si suspended Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo kung iisnabin ang susunod na pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality tungkol sa mga scam farm at kuwestiyonableng Filipino citizenship ng alkalde.

Ayon kay Sen. Sherwin Gatchalian, naging maluwag ang komite kay Mayor Guo sa mga nakaraang pagdinig kahit nabisto na itong nagsisinun-galing sa koneksiyon sa scam farm at sa pekeng Filipino citizenship dahil ayaw nilang magkaroon ng butas ang Bamban LGU kapag kinulong ang alkalde.

Pero ngayong suspendido ito ng Ombudsman sa loob ng anim na buwan, walang makakapigil sa komite ni Sen. Risa Hontiveros na i-cite for contempt si Guo.

“Dahil suspended na siya, puwede siya talagang ma-cite in contempt at makulong dito sa Senado,” babala ni Gatchalian sa interview ng DZBB nitong Linggo.

Inilahad pa ng senador na noong lumabas na ang tunay na pangalan ni Mayor Guo ay Guo Hua Ping, marami ang tumawag sa kanilang tanggapan at nagbigay ng mga kanilang nalalaman tungkol sa Chinese na nagpapanggap na Pinoy.

Sinabi ni Gatchalian na ipapatawag din nila si Philippine Amusement and Gaming Corp. (Pagcor) Chairman at CEO Alejandro Tengco upang pakantahin sa binanggit nitong mga dating Cabinet official na sangkot sa mga illegal Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) sa Central Luzon.

Aniya, may mga nakausap din sila na nagdadawit sa pangalan ng mga matataas na opisyal ng nagdaang administrasyon at politiko na naging padrino ng mga illegal POGO na naging scam hub.

“Nasabi sa amin na ang iba ay matataas na opisyales, iba ay politiko. Parang nagtugma doon sa sinabi ng Pagcor chairman,” wika ni Gatchalian.

“‘Yung kanyang sinabi na may former Cabinet official, patunay ito na itong mga POGO eh marunong kumuha ng matataas na opisyales para ilakad ang kanyang papeles,” dagdag ng senador.