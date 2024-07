Maki ikinatuwa suporta ng mga Pinoy sa OPM music

Gumawa ng kasaysayan ang singer-songwriter na si Maki bilang kauna-unahang Pinoy artist na nanguna sa Billboard Philippines charts.

Ang hit song ni Maki na ‘Dilaw’ nga ang nanguna sa Billboard Philippines Hot 100 and Top Philippines Songs charts para sa week ng July 6.

Pasok din sa Billboard Philippines Hot 100 ang apat na kanta ng P-pop idol girl group na BINI, ang ‘Salamin, Salamin’ na nasa number 2, ‘Pantropiko’ na nasa number 4, ‘Karera’ na nasa number 7, at ‘Lagi’ na nasa number 9.

Hit din ang mga song ni Sabrina Carpenter na ‘Please Please Please’ sa number 3 at ‘Espresso’ na nasa number 6.

Nasa number 5 naman ang ‘Birds of a Feather’ ni Billie Elish, ‘Million Dollar Baby’ ni Tommy Richman, at ang OPM song na ‘Palagi’ ni TJ Monterde.

Shinare naman ni Maki ang kanyang bagong achievement.

Post niya sa X (dating Twitter), “Celebrating this along with all the OPM artists that are on top of the charts!! I’m just so thrilled and glad that opm is thriving, very much alive, and that I get to share my part as an artist in this generation of Filipino music. MABUHAY ANG OPM!!!!”

Dagdag pa niya, “Being at the top is only the bonus. maraming salamat sa pagtangkilik ng musikang Pilipino!!!”

Congratulations, Maki! (Byx Almacen)