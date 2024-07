Mag-utol na Ella, Ava Fajardo sabay na sasabak sa ‘Pinas 5

DIDRIBROL na ang magkapatid na Ella at Ava Fajardo para sa Gilas Pilipinas Women pagkapanalo ng huli sa FIBA U-18 Asia Cup Division B title sa Shenzhen, China sa nakaraang linggo.

Tutok na ang atensiyon ng dalawa sa 43rd Jones Cup 2024 sa Taiwan Hulyo 13-21 at sa qualifying tournament ng World Cup sa Agosto 19-25 sa Rwanda.

“Then there’s the next SEA (Southeast Asian) Games (2025). Kailangan nating makuha muli ang gintong medalya,” pahayag ni national women’s basketball program director Patrick Henry Aquino.

Ito ay matapos na umangat ang mas nakababata sa Fajardo na si Ava kasama bilang kasapi ng U18. Isasahog na siya sa elite team at si Gabrielle Ramos para samahan si Ava.

Ang U18 champion team ay na-promote sa Division A para sa 2026 pagkawalis sa Division B ng Asia Cup.

“Ito ang kinabukasan ng basketball ng ating kababaihan. Wala na akong nakikitang problema para sa mga susunod na taon o higit pa. Dapat nating ipagpatuloy ang programa para sa 16-under at 18-under sa tulong nina SBP president Alfredo Panlilio at executive director Erika Dy,” hirit ni Aquino.

Kabilang sa U18 sa ilalim ni coach Julie Amos sina Naomi Panganiban, Margarette Duenas, Sophia Canindo, Gabby Ramos, Reyes, Alyssa Rodriguez, Alicia Villanueva, Audrey Lapasaran, Ashlyn Abong, Jolzyne Impreso, at Venice Quinte.

Gayunpaman, lahat ng U18 team, maliban kay Tiffany Reyes, ay hindi na puwede maglaro sa 2026.

Ang 13-anyos na si Tiffany, na may taas na 5-foot-11, ay anak ni dating PBA player Jay-R Reyes.

“Isa na lang (Tiffany) ang matitira, kaya sana patuloy tayong tulungan ng SBP,” sabi ng dating national player na si Amos.

“Pero may magandang problema kami kasi mas maraming players ang nagtatanong kung paano sila makakasali sa team. It’s just a matter of identifying the talents that will fit the program.”

Hindi ikinagulat ni Aquino ang pag-promote ng U18 team sa Division A, na naglaro para sa UP Fighting Maroons.

“Inaasahan namin ito. Alam kong kaya ng mga babae. And it’s a mark for us now around Asia that we can play against the level of China, Japan, and Korea,” panapos na sey ni Aquino, arkitekto sa National University women’s team sa anim na sunod na titulo sa UAAP sa likod ng 108 sunod na panalo. (Lito Oredo)